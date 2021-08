Der Club der Gentlemen – Zeit für Gummistiefel Er gehört in die Garderobe jedes Jägers, Gärtners und Schlechtwetterwanderers: der hohe Schuh aus Kautschuk. Dominik Heitz

Dem Regen zum Trotz: Gummistiefel.

In Zeiten wie diesen, da der allgemeine Rückzug in das eigene Heim die neue Devise ist, reicht es nicht, die Wohnung immer wieder zu lüften. Auch regelmässige Spaziergänge wären eigentlich ein Gebot der Stunde. Nur fällt es einem bei all dem vielen Regen oft schwer, aus dem Haus zu gehen, um frische Luft zu schnappen.

Kommt hinzu, dass manch einer als zusätzliche Ausrede fehlendes Schuhwerk für Wald-und-Wiesen-Spaziergänge ins Feld führt. Doch was fehlt, kann man ja besorgen. Wanderschuhe werden wohl die meisten bereits im Schuhschaft stehen haben, doch solche Schuhe nach einer Wanderung durch Matsch und Pfützen gründlich zu reinigen, braucht Zeit.