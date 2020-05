Direkt vor der Haustür – Zeit, die Ferienregion Baselland zu entdecken Es ist nicht nötig, mit dem Flugzeug oder Auto zu verreisen, um unvergessliche Ferien zu erleben. Baselland Tourismus

Wanderer geniessen im Baselbiet atemberaubende Aussichten. Foto: Baselland Tourismus

Nach speziellen Wochen freuen wir uns alle auf ein paar schöne Ferientage. Warum nicht zu Hause, in der schönen Ferienregion Baselland? Unsere Heimat begeistert durch eine unglaubliche Vielfalt an Ferien- und Freizeitmöglichkeiten. Hier kommen Geniesser, Wanderer, Kulturinteressierte wie auch Abenteurer voll auf ihre Kosten. Und das Beste dabei: alles direkt vor der Haustür.

Es ist nicht nötig, für das unvergessliche Ferienerlebnis Hunderte von Kilometern mit dem Auto zu fahren oder unzählige Stunden im Flugzeug zu verbringen. Baselland bietet alles für abwechslungsreiche, spannende, aber auch erholsame Ferientage. Hier ist es so, dass Ihr Herz nicht nur aufgrund des anspruchsvollen Aufstiegs mit dem Mountainbike schneller schlägt. Es kann auch an der atemberaubenden Aussicht auf einer Wanderung oder einem kulinarischen Highlight in einem der einladenden Restaurants liegen.

Überarbeitete Ausflugskarte

Damit Sie keine Attraktion verpassen, präsentiert Baselland Tourismus pünktlich zum Sommerstart die neu überarbeitete Ausflugskarte. Vom Rodelspass in Langenbruck, von der Gondelfahrt der Luftseilbahn in der Wasserfallen-Region oder dem Besuch von Augusta Raurica ist alles mit dabei.

Lassen Sie sich von den attraktiven Angeboten überraschen, die extra für den Sommer 2020 zusammengestellt wurden. Entdecken Sie die Schöne-Ferien-Region Baselland und erleben Sie in einer speziellen Zeit schöne Ferientage – direkt vor der Haustür.