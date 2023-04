Life & Style: Pediküre – Zeigt her eure Füsse: Insidertipps für die perfekte Pediküre Unsere Autorin hat zufällig bemerkt, dass bei ihr südlich der Fesseln einiges im Argen lag. Damit Ihnen nicht dasselbe passiert, teilt sie mit Ihnen Tipps für schöne Füsse. Katrin Roth

Schöne Füsse sind vor allem im Sommer ein Hingucker. Foto: Pexels

Die Einsicht kam während einer meiner ersten Yoga-Stunden vor sehr langer Zeit: «Wie ein japanisches Schinkensandwich» sollten wir bei der letzten Pose vor der Endentspannung in die Knie gehen, «bis der Brustkasten die Oberschenkel berührt, dazu die Füsse von hinten umfassen und anschliessend die Beine strecken», so die Anweisung des Lehrers. Innerlich fluchend («der kann mich mal gern haben mit seinem Sandwich!»), hing ich da also über dem Boden, die eigenen Füsse plötzlich ziemlich dicht vor den Augen, deren Anblick mich kurz, aber heftig ins Straucheln brachte. Denn das, was ich dort sah, offenbarte höflich ausgedrückt einiges an Optimierungspotenzial südlich meiner Fesseln.