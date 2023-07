«Barbie» und «Oppenheimer» im Indie-Kino – Zeigt das Kultkino bald nur noch Blockbuster? Das Basler Kino ist bekannt für sein etwas anderes Programm. Nun scheint sich immer mehr Hollywood ins Angebot zu mischen. Die BaZ hat beim Geschäftsführer Tobias Faust nachgefragt. Raphaela Portmann Julia Konstantinidis

Im Kultkino gibt es unbekannte Schätze und beliebte Blockbuster zu sehen. Symbolfoto: Krists Luhaers

«Barbie» ist der Blockbuster dieses Sommers. Die Komödie spielte an amerikanischen Kinokassen am Eröffnungswochenende rund 155 Millionen Dollar ein. Und auch das Basler Kultkino verkauft fleissig Eintrittskarten für die pinke Fantasiewelt. Das mag Besucherinnen und Besucher überraschen; ist das Kultkino als private Aktiengesellschaft doch eher dafür bekannt, Indie-Filme, französische Klassiker und unbekannte Schätze in Originalsprache zu zeigen.

Wirft man einen Blick aufs aktuelle Programm des Kinos, findet man neben «Barbie» Filme wie den brandneuen Hollywood-Streifen «Oppenheimer» oder Pixars «Elemental». Die Auswahl erinnert an eine klassische Kino-Kette wie Pathé oder Arena Cinemas. Ist das Kultkino demnach in die Lücke gesprungen, welche seit dem Ende der Basler Kinomeile klafft?

Nein, sagt der Geschäftsführer des Kultkinos, Tobias Faust. «Wir bleiben unserem cineastischen Herzen und unseren filmischen Leitplanken treu. Neben dem unabhängigen Filmschaffen gehören da auch Filme wie ‹Barbie› von Greta Gerwig dazu. Wir profitieren bis jetzt nicht nachweislich von der Schliessung des Pathé Küchlin – das ist auch nicht Teil unserer Strategie.»

Mit dem Erfolg des Nachwuchsprojekts «Sackgeld-Kino», bei welchem Kinder und Jugendliche für 5 Franken ins Kino können, habe man sich ausserdem vermehrt auch an kommerziellere Filme wie «Lady Bug» oder «Elemental» gewagt.

Blockbuster sind nichts Neues

Die beliebten Hollywood-Streifen seien ausserdem nicht erst seit vorgestern Teil des Kultkino-Programms. Vor der Digitalisierung der Branche sei es für kleinere Kinos schwer gewesen, an die knappen Filmrollen der populäreren Blockbuster heranzukommen, so Faust. «Seit der Digitalisierung vor rund 10 Jahren hat sich das geändert. Seither ist es für alle Marktteilnehmer möglich, alle Filme zu spielen.»

Um weiterhin ein breites, einzigartiges Programm bieten zu können, seien grosse Blockbuster nötig: «Kultkino ist eine private Aktiengesellschaft, welche ohne öffentliche Förderung betrieben wird. Seit über 45 Jahren verfolgen wir das Konzept der internen Quersubventionierung: Von weit über 200 Filmen im Jahr ist der grösste Teil nicht kostendeckend. Nur wenige Filme sind gewinnbringend. Diese finanzieren jedoch den gesamten Betrieb und ermöglichen so die breite Vielfalt, welche wir anbieten wollen.»

Raphaela Portmann ist Mitarbeiterin des lokalen Ressorts «Gesellschaft und Kultur». Zudem organisiert sie den zweiwöchentlichen BaZ-Podcast «Los emol». Mehr Infos Julia Konstantinidis ist seit 2020 Redaktorin im BaZ-Ressort Gesellschaft&Kultur. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.