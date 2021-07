Glosse zum Dauerregen – Zeig dich, feige Sonne! Diese Dauernässe ist ein Dauerstress. Das muss aufhören. Hans Jürg Zinsli

Wasser ohne Ende: Überschwemmung am Bellevue Ende Juni 2021. Foto: Sabina Bobst



Es schifft. Und schifft. Seit Monaten ein Geheule vom Himmel, als ob sich nicht nur der oft bemühte Petrus, sondern ein ganzes Götterarsenal gegen Frühling und Sommer und Sonnenschein verschworen hätte. Und weisst du was? Mir reichts. Sonne, du altes Himmelsgestirn, wir müssen reden. Sit down!

Klar, man kann diese Dauernässe in unseren Breitengraden wissenschaftlich erklären – und dann sieht die Sache nur halb so bewölkt aus. Aber was macht es mit einem selber? Ich sags dir: Einen dicken Hals macht das!

Konkret kann ich dir, Sonne, zum Beispiel mitteilen, dass sich zu meinen morgendlichen Corona-Ups und -Downs jetzt auch noch der Verdruss gesellt hat, überhaupt durch die Storen im Schlafzimmer in die Aussenwelt zu linsen. Bringt eh nix. Dunkel wie in einer Kuhschnorre.