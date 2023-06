Streiktag in Basel – Zehntausende demonstrieren für feministische Anliegen Der feministische Streik hat massenhaft Frauen und queere Personen mobilisiert. Eindrücke vom Streiktag. Isabelle Thommen Mirjam Kohler

Blick auf die Demonstration bei der Wettsteinbrücke. Foto: Pino Covino

«Zeit, Geld, Respekt» steht auf einem violetten Banner, das auf der Treppe des Basler Rathauses lag. Um 12 Uhr mussten die Parlamentsmitglieder darüberschreiten, um in ihre Mittagspause gehen zu können. Zum feministischen Streik am Mittwoch eroberten einige Hundert Protestierende den Innenhof des Rathauses.

Im Innenhof des Rathauses präsentieren die Streikenden ihre Forderungen. Foto: Pino Covino

Es herrschte eine friedliche und gelöste Stimmung: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demo machten sich mit Musik und Jubel bemerkbar, um dem Regierungsrat und den Grossrätinnen und Grossräten ihre Anliegen und Forderungen vorzubringen. Einige der Politikerinnen und Politiker hatten sich an den Fenstern versammelt und beobachteten die Szene. Unter ihnen auch Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann.

Am Morgen und am Mittag stand der Protest im Zeichen der Care-Arbeit. «Mehr Zeit für menschenwürdige Betreuung! Mehr Respekt für Kinder und Hilfsbedürftige! Sorgearbeit ist keine Privatsache. Ohne sie bricht alles zusammen»: Die Rednerinnen fordern in ihren Ansprachen unter anderem einen längeren Mutterschutz, mehr Betreuungsplätze für Kinder und flexible Angebote sowie Lohnerhöhungen für Pflegefachkräfte und Kinderbetreuerinnen. Auch faire Arbeitsbedingungen für Betreuende von Behinderten und mehr Rechte für Personen mit Behinderung werden gefordert.

Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann (Zweite von rechts) betrachtet die Demonstrantinnen. Foto: Pino Covino

Die heiter-gelöste Stimmung setzte sich fort: Beim Theater wurden Musik und Reden geboten, im Kannenfeldpark hat der Frauen*kickboxverein Nima zum Probetraining eingeladen. Gekommen sind knapp 40 Interessierte. Wie sieht feministischer Kampfsport aus und warum braucht es das?

Trainerin Janina erklärt: «Sport ist politisch. Es geht darum, wie wir mit unserem eigenen Körper und dem von anderen umgehen. Das ist nicht einfach Privatsache. Häufig ist das Kampfsport-Umfeld für weiblich sozialisierte Personen abschreckend oder nicht sehr zugänglich. Es geht viel um den eigenen Körper, den Umgang mit Aggressionen, Wut und Kraft, auch der eigenen. Das ist für viele Neuland und herausfordernd. Dem wollen wir Raum geben.»

Die Kickboxerinnen von Nima und einige Workshop-Teilnehmerinnen. Debby ist stehend ganz rechts, daneben Janina. Foto: Mirjam Kohler

Nima-Trainerin Debby ergänzte: «Ein Raum, der nicht gefüllt ist mit toxischen Werten und ungesunder Selbstüberforderung – um möglichst krass zu sein und andere zu beeindrucken. Wir nehmen uns und unsere Körper ernst und stärken uns gegenseitig.»

Zehntausende an der Demo

Der Höhepunkt des Frauenstreiks bildete die zweite Demonstration am Abend. Zehntausende versammelten sich gegen 17.30 Uhr auf dem Theaterplatz zur grossen Demonstration. Eine Demonstration, wie sie die Stadt seit dem Frauenstreik 2019 nicht mehr gesehen hat. Die Polizei schrieb von 8000 bis 9000 Teilnehmenden, die Organisatorinnen von 50’000.

Demonstration, so weit das Auge reicht. Foto: Pino Covino

Die Stimmung blieb auch hier friedlich und gelöst. Zahlreiche Gruppierungen waren an der Demo zu sehen. Ihre Transparente und Parolen waren so vielfältig wie die Forderungen des Streiks. «Wem gehören unsere Körper?» – «Uns!», «Wem gehört die Strasse?» – «Uns!», riefen die Demonstrantinnen.

Sie riefen «Ni una menos!», übersetzt etwa «Keine weniger mehr», eine Parole, die von Protesten gegen Femizide, also Frauenmorde, stammt. Sie riefen «Runter mit den Boni, rauf mit den Frauenlöhnen!» und «Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Rente klaut!» Mit der Parole «Jin, Jiyan, Azadî», übersetzt «Frau, Leben, Freiheit», solidarisierten sie sich mit kurdischen Frauen und den Frauen im Iran.

Vielfältige Forderungen und positive Bilanz

Frauen und queere Personen mit Glitzer im Gesicht, mit nackten Brüsten, mit Gewerkschaftsshirts, in Verkleidung. Der pink-violette Strom durch die Strassen schien nicht aufzuhören.

Selbst gebastelte Schilder und viel Violett. Foto: Pino Covino

Die Forderungen der Care-Demonstration setzten sich am Abend fort. So trug die Unia ihre Forderungen nach mehr Respekt, Lohn und Zeit sowie höheren Renten und «für eine echte Gleichstellung bei der Arbeit und im Privatleben» auf die Strasse. Die SP unterstrich die Forderung nach einer Elternzeit und besserer familienergänzender Betreuung. Die Juso und der feministische Streik standen unter anderem für ein Recht auf kostenlose Schwangerschaftsabbrüche ein.

Care-Arbeit stand im Zentrum vieler Forderungen. Foto: Pino Covino

Begleitet wurde die Demonstration von den Demokratischen Juristinnen. Sie waren vor Ort, um allfällige Grundrechtsverletzungen zu beobachten. Ausserdem war ein Team aus freiwilligen Sanitäterinnen und Sanitätern im Einsatz.

Ein Teil der Demo beim Bankverein. Foto: Pino Covino

Nach etwa eineinhalb Stunden erreichte die Spitze des Demonstrationszuges wieder den Theaterplatz. Die Basler Rapperin La Nefera heizte dort der Menge noch mal ein. Die letzten Demonstrierenden erreichten den Platz rund eine Stunde später.

La Nefera beim Abschlusskonzert. Foto: Mirjam Kohler

Es waren weder Sachbeschädigungen, noch Vermummte zu sehen. Die Befürchtung, dass sich die wüsten Szenen des 1. Mai wiederholen, blieb unbegründet. Damals hatte das eiserne Durchgreifen der Polizei Fragen offengelassen. Wegen dieser Sorgen trafen sich die Organisatorinnen des Streiks im Vorfeld mit Stephanie Eymann zum Gespräch. Der öffentliche Verkehr war während mehrerer Stunden beeinträchtigt.

Eine Demonstrantin, viel Ärger. Foto: Keystone

