Tragödie in Palermo – Zehnjährige stirbt bei Tiktok-Challenge Bei einer Mutprobe hat sich ein Kind in Süditalien aus Versehen erstickt. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet.

Kontroverse App: Die Social-Media-Plattform Tiktok wird wegen ihren gefährlichen Challenges oft kritisiert. Foto: Keystone

Bei einer sogenannten Challenge auf der Videoplattform Tiktok ist in Italien ein junges Mädchen gestorben. Die Zehnjährige Antonella aus dem sizilianischen Palermo hatte an der «Blackout Challenge» teilgenommen, wie italienische Medien am Freitag berichteten. Im Badezimmer habe sie sich dafür einen Gürtel um den Hals gelegt, mit dem Ziel, solange wie möglich die Luft anzuhalten. Das Mädchen habe das Ganze mit ihrem Handy gefilmt.

Ihre fünfjährige Schwester habe Antonella am Mittwochabend bewusstlos auf dem Badezimmerboden gefunden, hiess es in den Berichten weiter. Obwohl die Zehnjährige sofort in ein Kinderkrankenhaus gebracht worden sei, habe sie nicht überlebt.

Ermittlungen eingeleitet

Antonellas Eltern sagten der Zeitung «La Repubblica», eine weitere, ein Jahr jüngere Schwester der Zehnjährigen habe ihnen erklärt, dass Antonella das «Erstickungsspiel» gespielt habe. «Wir hatten davon keine Ahnung», sagte der Vater. Er sei davon ausgegangen, dass sich seine Tochter auf Tiktok Tanz-Choreographien und andere Videos anschaue. «Meine Tochter, meine kleine Antonella stirbt wegen eines extremen Spiels auf Tiktok. Wie kann ich damit fertig werden?», klagte der Vater.

Die Staatsanwaltschaft von Palermo leitete Ermittlungen wegen «Anstiftung zum Selbstmord» ein. Antonellas Handy wurde beschlagnahmt.

Palermo unter Schock

Tiktok, das in Europa von rund 100 Millionen Menschen genutzt wurde, veröffentlichte eine Stellungnahme zu dem tragischen Vorfall. «Die Sicherheit der Tiktok-Gemeinschaft ist unsere absolute Priorität», versicherte die chinesische Videoplattform. Sie sei jederzeit bereit, bei den Ermittlungen zu Antonellas Tod mit den Behörden zusammenzuarbeiten.

Jedes Jahr gibt es Unfälle, wenn sich Kinder selbst bis zur Ohnmacht die Luft abdrücken, weil sie sich davon starke Empfindungen versprechen. Auch Todesfälle kommen dabei immer wieder vor. Der Bürgermeister Palermos, Leoluca Orlando, schrieb auf Facebook, dass er und vermutlich die ganze Stadt «unter Schock» stünden. Eine Debatte über die Beziehung von Jugendlichen und Kindern zum Smartphone und zu Social Media sei längst überfällig. «Besonders in Zeiten der Pandemie, die uns immer stärker in die digitale Kommunikation hinein getrieben hat.»

AFP/lif