Kanton Freiburg – Zehn Verletzte bei Feuerwerk in Villars-sur-Glâne Bei einem von der Gemeinde Villars-sur-Glâne organisierten Feuerwerk sind mehrere Personen von pyrotechnischen Gegenständen getroffen worden. Der Anlass wurde abgebrochen.

Bei einem Feuerwerk in Villars-sur-Glâne sind mehrere Personen verletzt worden. (Symbolbild) KEYSTONE

Rund zehn Personen sind am Montag in Villars-sur-Glâne FR durch das Feuerwerk anlässlich des Nationalfeiertags verletzt worden. Eine 29-jährige Frau wurde in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei in der Nacht auf Dienstag mitteilte.

Die Polizei sei gegen 23 Uhr alarmiert worden. Das Feuerwerk der Freiburger Gemeinde sei aus Sicherheitsgründen sofort abgebrochen worden, hiess es in der Mitteilung weiter.

Der Grund für den Vorfall sei noch nicht bekannt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

SDA

