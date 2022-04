Reiseverkehr über Ostern – Zehn Kilometer Stau vor dem Gotthard Der Reiseverkehr an Ostern sorgt für den üblichen Stau beim Nord-Süd-Portal der A2. Am Donnerstagvormittag hat die Wartezeit zwei Stunden betragen. red/SDA

Auch am Donnerstag staute sich der Verkehr vor dem Nordportal des Gotthard-Tunnels auf einer Länge von über zehn Kilometern. Foto: Urs Flüeler (Archiv)

Die Autoschlange vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels wuchs am Donnerstagmorgen erneut auf über zehn Kilometer an. Die Wartezeit betrug fast zwei Stunden.

Der Osterstau dehnte sich wie schon am Mittwoch auch am Donnerstagmorgen auf über zehn Kilometern aus, teilte der Touring Club Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Weiter nach der Werbung

Bereits um 6 Uhr hatten sich die Autos auf einer Länge von einem Kilometer gestaut. Zwei Stunden später war der Stau fünf Kilometer lang. Um 9.15 Uhr waren es zehn Kilometer.

Der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse erwartete die grösste Reisewelle gegen Süden am Gründonnerstag. Zwischen 15 und 23 Uhr könne die Blechkolonne am längsten sein, teilte Viasuisse mit.

Bei der Rückreise gegen Norden erwartete Viasuisse am Ostermontag zwischen 12 und 21 Uhr am meisten Verkehr vor dem Südportal in Airolo im Kanton Tessin.

Fehler gefunden?Jetzt melden.