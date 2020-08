Vorsätzliche Tötung – Zehn Jahre Gefängnis für Laufner Todesschützen Das Baselbieter Strafgericht hat den Laufner Hanfbauern, der seinen Geschäftskollegen in einem Steinbruch erschossen hat, wegen vorsätzlicher Tötung verurteilt. Daniel Wahl

Der Tatort: Vor der Liegenschaft Neumatt 20 im Steinbruch wurde das Opfer erschossen. Foto: Serkan Abrecht

Der schreckliche Tatverlauf und wie es überhaupt zur Tötung am 21. August 2017 im Steinbruch von Laufen kam, haben die Baselbieter Strafverfolgungsbehörden offenbar bis zur letzten Gefühlsregung minutiös abgeklärt. Für das Gericht bestand darum keine Unklarheit mehr: Was damals vor drei Jahren passierte, als der Täter, ein Indoor-Hanfbauer, auf seinen jüngeren, 34-jährigen Geschäftskollegen wartete, dann wortlos auf ihn zuging, die Waffe zog und aus einer Distanz von zwei bis drei Metern in die Brust schoss, ist vorsätzliche Tötung. Nicht ein kaltblütiger Mord und nicht ein Totschlag im Affekt. Der Entschluss, seinen Partner zu töten, sei erst Sekunden vor der Schussabgabe erfolgt. Stunden zuvor wollte sich der Täter noch selber umbringen.