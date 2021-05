Dicke Luft im Waaghof – Basler Behörden beenden «Folter» im Gefängnis nach zehn Jahren Mindestens zehn Jahre lang litten Insassen des Waaghofs an heissen Tagen, weil die Behörden ein grosses Problem mit Pflästerli-Lösungen angehen wollten. Mirjam Kohler

Eine Zelle im Untersuchungsgefängnis Waaghof. Foto: Mischa Christen

Seit Jahren leiden Inhaftierte im Basler Untersuchungsgefängnis Waaghof im Sommer unter Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit und schlechter Luft: «0.45 Uhr – an Schlaf ist nicht zu denken, die Zelle ist immer noch total überhitzt, geschätzte 40°. (…) Ich bin nass wie in einer Sauna. (…) Diese unmenschlichen Missstände erfüllen den Tatbestand der Folter», schrieb ein Häftling im Sommer 2018 an die Gefängnisleitung, wie SRF öffentlich machte.

Passiert ist seither kaum etwas. Nun kommt Bewegung in die Angelegenheit: Das Justiz- und Sicherheitsdepartement hat den Auftrag für die Erneuerung der Lüftungsanlage im Gefängnis ausgeschrieben. 5,5 Millionen Franken sollte der Umbau ursprünglich kosten. Weil in diesem Zusammenhang auch Flachdächer der Anlage saniert werden müssen, kommen nochmals 1,7 Millionen Franken dazu.