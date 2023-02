Persönliche Ode an den Kafi – Zehn Gründe, dem Kaffee ewige Treue zu schwören Wachmacher, Gesprächsstarter und die gesündere Zigarette – unsere Autorin nennt ihre Gründe für ein alltägliches Ritual. Priska Amstutz

Nostalgie und Romantik: Bialettikanne und dickwandige Espressotassen. Foto: Dominique Meienberg

Kaffee ist ein Ritual

Kaffee ist ein Ritual. Ein treuer Begleiter beim Start in den Tag. Er signalisiert dem Körper: Guten Morgen! Auf in den neuen Tag! Vielleicht wird es ein anstrengender, vielleicht ein freudiger, vielleicht ein langer. Egal: Wir beginnen ihn zusammen, you can do it! Das könnte sicher auch – deutlich gesünder – lauwarmes Zitronenwasser oder ein Ingwertee. Aber zumindest mein Körper vertraut dem Kaffee mehr und instinktiver. Vielleicht weil wir das Ritual schon seit Jahren eingespielt haben: «But first, coffee».