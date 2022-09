Belebung des öffentlichen Raums – Zehn Basler Kulturinstitutionen spannen für Stadtfest zusammen Rund um den Theaterplatz ist kulturell viel los. Doch der Aussenraum zwischen den Institutionen wird kaum genutzt. Das soll ein Fest am kommenden Samstag ändern. Julia Konstantinidis

Mehr als ein Durchgangsort: Der Theaterplatz während des ersten Theaterplatz-Fests 2021. Foto: zvg

Am kommenden Samstag gibt es mitten in der Stadt auf dem Neptunplatz Spiel und Spass für Jung und Alt. Dass wohl der Grossteil der Baslerinnen und Basler noch nie vom Neptunplatz gehört hat, soll sich an diesem Tag dank seiner Belebung ändern. Es handelt sich nämlich um den kleinen Platz hinter dem Stadtcasino mit dem namensgebenden Brunnen.