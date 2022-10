Der ehemalige FCB-Spieler Zdravko Kuzmanovic hat vor zwei Jahren seine Karriere als Fussballer beendet. Foto: Toto Marti (Freshfocus)

Den Spielern ins Gewissen geredet? Torschüsse trainiert? Ecken einstudiert? Ach was, der Grund für den Sieg des FC Basel am Sonntag gegen Winterthur liegt doch auf der Hand: Angst, pure Angst.

Am letzten Freitag hat Zdravko Kuzmanovic seine Rückkehr ins Fernsehstudio von Telebasel angekündigt: «So, Leute, Montag Gast bei Telebasel freu mich mega.» Es klang wie eine Drohung, trotz Sonnenbrillen-Smiley.

Aber: Es hat gewirkt.

Kuzmanovic hat seine Karriere längst beendet und arbeitet jetzt als freiberuflicher Twitter-Berater für seine ehemaligen Clubs. Für den FC Basel und den VfB Stuttgart hat der 35-Jährige viele Ratschläge parat, handlich runtergebrochen auf 280 Zeichen.

Kein Wunder also, dass die Basler aus Angst vor der Kuzmanovic’schen Kritik lieber mal wieder ein Spiel gewannen, statt sich die bittere Wahrheit im Talk auf Telebasel am Montag anhören zu müssen. Aber so ganz hat es trotz des 3:1 nicht geklappt.

Kuzmanovic war ja nicht allein im Studio, sondern zusammen mit Erni Maissen, dem Kuzmanovic der älteren Generation. Hätte es zu seiner Profi-Zeit schon Shirts mit dem Aufdruck «Make Money, Not Friends» gegeben, Maissen hätte sie vermutlich getragen.

Und so sassen die beiden im Studio und erklärten die Schieflage des FC Basel: Das Spiel gegen den FCZ war für Maissen zu «ideenlos», «ängstlich» und «ratlos», was man ja noch nachvollziehen konnte. Aber auch das 3:1 gegen Winterthur war den beiden zu wenig.

Zdravko Kuzmanovic (links) und der ehemalige FCB-Spieler Erni Maissen (rechts). Foto: Twitter / Zdravko Kuzmanovic

Maissen hatte schon nach dem 3:3 bei Slovan Bratislava kritisiert, warum der FCB in der Slowakei nicht noch ein viertes, fünftes, sechstes Tor geschossen hatte. Und für Kuzmanovic fiel der Sieg gegen den Aufsteiger in die Kategorie «Pflichtaufgabe».

Aber wirklich überraschend kommt das alles ja nicht, schliesslich hat Kuzmanovic bei seinem letzten Auftritt auf Telebasel vor anderthalb Jahren schon gesagt, dass es unter David Degen bergab gehen wird. Und jetzt?

«Wenn man die Situation jetzt anschaut, kann man sagen, dass der FCB viel viel schlechter dasteht als mit Bernhard Burgener», sagte Kuzmanovic am Montag, «das ist einfach Fakt.»

Spannende These, die man unbedingt noch mal diskutieren sollte. Unser Vorschlag: David Degen und Zdravko Kuzmanovic am nächsten Montag gemeinsam im Studio.

Dann interessiert auch keinen mehr, wie die Basler eigentlich am Tag zuvor gegen YB gespielt haben.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

