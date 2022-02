Källerstraich – Zartes Bonbon mit feinen Bonmots In der grossen Wundergugge der Vor-Morgestraich-Veranstaltungen zählt der Källerstraich zu den feinsten. -minu

Die drei Antikeerper wagen bei der Wahrsagerin Aurora einen Blick in die Zukunft. Foto: BMT

Die Stimmung hängt an einem Faden.

Ach was! An Hunderten von Fäden.

Diese Fäden spinnen dann eine Vorfasnachts-Poesie vom Feinsten. Und in der grossen Wundergugge all dieser Vor-Morgestraich-Veranstaltungen ist der Källerstraich wohl das zarteste Bonbon. Mit den feisten Bonmots.

Die Protagonisten sind im Bauch des Münsterhügels daheim: im Basler Marionettentheater. Zart und mit feinem Basler Humor (und perfektem Dialekt – heute nicht mehr selbstverständlich!) führen uns hier die drei Antikeerper zum Fasnachtsfieber. Sie bereiten sich auf ihren Bangg-Auftritt vor. Landen zum Schluss in einem imaginären 55. Stock der Rochetürme. Und sind mit einem Fuss bereits in der Milchstrasse.

Hier, hoch in den Sternen, kommen den drei Antikeerper die Ideen zum Bangg, der den Källerstraich dann zum fulminanten Schlusspunkt führt.

Die Verantwortlichen dieses Vorfasnachts-Highlights schütteln einen guten Mix. Bei den Schnitzelbängg vom Doggter FMH über d Schwoobekäfer (schöner Strassenvers) bis zu den grossartigen PereFyss (die Abräumer des Abends!) erlebte man an der Premiere auch d Dreydaagsfliege (super Federer-Pointe) und d Dintelümpli (guter Gender-Einstieg). Die meisten Verse sind spritzig, witzig, gut strukturiert – und somit eines der Sahnehäubchen des Abends. D Hit-Pirate fallen da (mit zwar wunderbaren Stimmen) eher ab.

Die Marionetten – es sind über 30 Puppen, die auf der kleinen Bühne ihren Auftritt haben – nehmen uns an der Hand. Sie zeigen in diversen Rahmestiggli dem Publikum ihre eigene Welt, stets geführt von den drei Antikeerper. Sie wagen einen Blick in die Zukunft bei Madame Aurora. Oder sie entführen Basel auf den Weihnachtsmarkt, wo die Kinder das Lied vom «Gender-Stern» anstimmen.

Auch musikalisch lässt man die Sau raus. Eigentlich sind es fünf pfeifende Schweinderl! Denn d Ego-Säu, diese Mega-Pfeifergruppe, brilliert einmal mehr mit Piccolo-Musik vom Feinsten – sei es die Hommage an Beery Batschelet mit dem «Bonaparte» oder mit der Welt-Uraufführung des «Wartauers» von Gérald Prétôt. Eindrücklich ist dann auch die Sequenz von «Peter und der Wolf», wo der einzige Tambour des Abends, Starruesser Andy Bohrer, im Wolfspelz sein Können zeigt. WOWWWW!

Ganz besonders gefallen hat mir die sonore Blues-Stimme zum «Home-Office-Blues» (är suecht sy Muus im Ganze Huus!) und die Persiflage auf die TV-Sternstunde mit Berset und Andreas Moser – grossartiges Figurenspiel!

Aber um es auf einen Faden zu bringen: Die kleinsten Vorfasnachts-Protagonisten am Münsterplatz sind wieder einmal ganz gross in Fahrt.

Und falls Sie diese Zauberstimmung auch einmal geniessen wollen: Es gibt noch Tickets!

