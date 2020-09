Stadtjäger – Zart, nackt, genesend Wandbild und Pellegrini – in Basel war das einmal beinahe ein Synonym. Das Gemälde am Gebäude der ehemaligen öffentlichen Krankenkasse zeugt davon. Dominik Heitz

Ins Licht der neugewonnenen Gesundheit schwebend: die Genesende von Alfred Heinrich Pellegrini. Foto: Dominik Heitz

In ihrer zarten Farblichkeit wirkt sie fast etwas ätherisch: die Genesende an der Wand des Spiegelhofs – dort, wo das Kellergässlein vom Fischmarkt zur Peterskirche hochführt. Aber auch in ihrer gesamthaften Darstellung scheint die nackte Frauenfigur mit ihren langen, gewellten Haaren und den ausgebreiteten Armen bereits zwischen den Wolken der Unendlichkeit entgegenzuschweben.