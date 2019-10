Der FCB soll mehr für die Sicherheit bezahlen

Matchbesucher haben sich längst an die Bilder gewöhnt, die sich vor Hochrisikospielen beim Stadion St.-Jakob-Park abspielen. Dutzende Polizisten in Vollmontur riegeln den Gästesektor an der Gellertstrasse im Westen des Stadions ab, damit sich die rivalisierenden Fans des FCB und des Gastclubs nicht ins Gehege kommen, um sich zu verprügeln. Bei Gastspielen des FC Zürichs reichen dazu nicht einmal Polizisten aus dem Stadtkanton und dem Baselbiet aus. Vielmehr müssen auch noch Polizisten aus dem Aargau, Bern oder Solothurn hinzugezogen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.