Rotblau weltweit – Zambrano und Traoré sehen Rot Der Verteidiger der Boca Juniors wird im Superclásico gegen River Plate vom Platz verwiesen, während Adama Traoré mit Melbourne Victory kaum Spiele gewinnt. Simon Tribelhorn

Carlos Zambrano (links) von den Boca Juniors agierte zuletzt auf dem Fussballfeld erneut unglücklich. Foto: Keystone

Argentinien

Im Superclásico der Argentinischen Primera División stand Carlos Zambrano wie gewohnt in der Startelf der Boca Juniors. Im berüchtigten Duell gegen River Plate agierte der Peruaner, der in den letzten Spielen viel Kritik einstecken musste, wiederum unglücklich: In der 16. Spielminute ging der Innenverteidiger ungestüm in den Zweikampf und schlug dabei seinem Gegner den Arm ins Gesicht, worauf er vom Schiedsrichter die Gelbe Karte gezeigt bekam. Kurios: In der zweiten Halbzeit kam es erneut zu einem Zweikampf zwischen Zambrano und einem River-Plate-Spieler, und erneut hatte dieser den Arm des Peruaners im Gesicht, worauf dem Schiedsrichter nicht anderes übrig blieb als ihn mit Gelb-Rot vom Platz zu schicken. Die Partie endete 1:1 und Boca-Trainer Miguel Ángel zeigte nach dem Spiel kein Verständnis für das Zweikampfverhalten von Zambrano: «Man sollte wissen, wo man seine Hände hat, wenn man bereits verwarnt ist.»