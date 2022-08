Rotblau weltweit – Zambrano prügelt sich und Okafor will Torschützenkönig werden Der Verteidiger der Boca Juniors legt sich in der Halbzeitpause mit einem Mitspieler an. Derweil gewinnt Arthur Cabral das Stürmer-Duell gegen Ricky van Wolfswinkel. Tobias Müller

Argentinien

Carlos Zambrano suspendiert! Der Innenverteidiger ist bei den Boca Juniors normalerweise gesetzt in der Innenverteidigung, doch die letzten zwei Partien gegen Rosario und Defensa verpasste der 33-Jährige. Grund dafür ist eine Prügelei beim Spiel gegen Racing Avellaneda. Zambrano legte sich jedoch nicht mit einem Gegenspieler an, sondern mit einem Teamkollegen. Er und Angreifer Dario Benedetto gerieten laut der Sportzeitung «Olé» in der Halbzeit aneinander, weil Benedetto mit der Abwehrleistung Zambranos nicht zufrieden war und ihn als «Idioten» bezeichnet haben soll.

Es kam zu Handgreiflichkeiten, ehe sie durch ihre Mitspieler getrennt werden konnten. Die Spuren des Kampfes waren danach für die Fans im Stadion klar ersichtlich, als Zambrano mit einem geschwollenen Gesicht auf den Rasen zurückkehrte. Club-Vizepräsident Juan Román Riquelme wetterte nach der Partie: «Ihr habt die Fans missachtet. Das ist kein Boxen. Von Montag bis Samstag könnt ihr machen, was ihr wollt, aber sonntags müsst ihr Brüder sein.» Wie lange die beiden Streithähne gesperrt bleiben, ist nicht bekannt.

Österreich

Was der FC Bayern München in der deutschen Bundesliga ist, ist RB Salzburg in der österreichischen. Der Club dominiert die Meisterschaft nach Belieben, vergangene Saison verlor man nur zwei Partien. Und auch der Start in diese Saison verlief beinahe perfekt: fünf Spiele, vier Siege. Meist mit auf dem Feld stand auch Noah Okafor, der beim 2:0 am Samstag gegen Klagenfurt seinen zweiten Saisontreffer erzielte. Und die Ziele des 22-jährigen Offensivspielers sind hoch, neben der Meisterschaft hat er auch ganz persönliche Ambitionen, wie er Sky Sport sagte: «Schön wäre es, die Torschützenkrone zu haben, und dafür gebe ich alles.»

Ägypten

Mit dem Meistertitel wirds wohl nichts mehr für den Pyramids FC in der Egyptian Premier League, dafür ist der Abstand zu Tabellenführer Zamalek mit sieben Punkten bei drei ausstehenden Spielen zu gross. Doch die Saison für das Team von Omar Gaber verlief dennoch beinahe perfekt: 21 Siege stehen fünf Niederlagen gegenüber. Dabei wurde der ehemalige FCB-Verteidiger 19-mal eingesetzt, sein Vertrag läuft noch bis 2024. Weiter unten in der Tabelle steht Al Masry, das definitiv nichts mehr mit dem Gewinn des Pokals zu tun haben wird. Wie Gaber kommt auch Flügelspieler Ahmed Hamoudi regelmässig zu Einsatzminuten.

Deutschland

Über diesen Wechsel wird Kemal Ademi froh sein: Der Angreifer wird in Zukunft nicht mehr in Russland für den FK Chimki, sondern in der zweiten Bundesliga für Sandhausen auflaufen. Der 26-Jährige hat vom derzeit gültigen Sonderrecht Gebrauch gemacht, wonach es ausländischen Fussballern in Russland erlaubt ist, auch ausserhalb der gültigen Transferfristen den Club zu wechseln. Ademi kam in der ersten Partie für seinen neuen Club auch gleich zu einem Kurzeinsatz, die Partie gegen Nürnberg ging aber 1:2 verloren.

Vor einem Wechsel steht womöglich auch Renato Steffen bei Wolfsburg. Der Flügelspieler ist unter Trainer Niko Kovac keine Option für die Startelf, bisher stand er in der Liga nie auf dem Feld. Gegenüber dem «Blick» sagte der 30-Jährige jedoch: «Ein Wechsel kommt für mich nur infrage, wenn alles stimmt. Ich muss ein gutes Gefühl haben. Ich wechsle nicht nur des Wechsels willen.» Immerhin konnte Steffen nun am Wochenende im Testspiel gegen Paderborn Werbung in eigener Sache machen, als er beim 2:1 eingesetzt wurde und einen Treffer erzielte.

Dänemark

Nicht mehr in Deutschland spielt Martin Hansen, und das ist gut so für den Keeper. Der 32-Jährige war bei Hannover lange nur die Nummer 2. Und dann zeichnete sich in den letzten Monaten sogar ab, dass es in Zukunft nicht mal mehr für die Ersatzbank reichen wird für den Dänen. Die «Bild» titelte daraufhin im Sommer: «Wie schmutzig wird die Hansen-Trennung?» Nun, wirklich schmutzig war die Trennung dann doch nicht. Hansen ist zurück in seiner Heimat und steht beim Odense BK unter Vertrag, wo er Stammkeeper ist. Ein klitzekleines Problem gibt es da allerdings. Der Club hat in den ersten fünf Runden viermal verloren, 13 Gegentore kassiert und steht damit auf dem letzten Rang.

Drei Ränge weiter oben steht Bröndby, immerhin, doch auch das kann nicht der Anspruch des zehnfachen dänischen Meisters sein. Blas Riveros besitzt noch einen Vertrag bis 2024, doch zuletzt fehlte der verlässliche Verteidiger aufgrund einer Oberschenkelverletzung, die er sich im Rückspiel gegen den FCB zugezogen hat.

Italien

Verkehrte Welt vergangene Woche in der Qualifikationspartie zur Conference League zwischen der AC Fiorentina und Twente Enschede. Während Ricky van Wolfswinkel nach einem guten Saisonstart gegen den Serie-A-Club blass blieb, stellte Arthur Cabral seine Fähigkeiten unter Beweis, nachdem er zum Saisonauftakt eher einen schweren Stand gehabt hatte: Beim 2:1-Heimsieg gegen die Niederländer erzielte der Brasilianer das zwischenzeitliche 2:0. Danach schrieb er auf den sozialen Medien: «Ich bin sehr glücklich nach dem heutigen Tor – das erste der Saison für mich, und dann noch ein wichtiges. Die Arbeit ist aber noch nicht erledigt.» Am Donnerstag kommt es zum Rückspiel.

