Rotblau weltweit – Zambrano denkt ans Aufhören, Schär verlängert Carlos Zambrano spielt mit dem Gedanken, seine Fussballschuhe an den Nagel zu hängen. Die Transfergerüchte um Fabian Schär sind derweil erst mal vom Tisch. Benjamin Schmidt

Immer mit vollem Einsatz, welcher nun seinen Tribut fordert: Carlos Zambrano. Foto: Getty Images

Argentinien

Etwas überraschend gab Carlos Zambrano von den Boca Juniors kürzlich in einem Interview bekannt, dass er bald in Rente gehen wolle. Seine Entscheidung sei noch nicht gefallen, da unter anderem seine Familie daran glaubt, dass ein Karriereende für den 32-jährigen Peruaner noch zu früh sei. «Doch es kommt eine Zeit, in der dein Körper dich auffordert, aufzuhören», so Zambrano.

Ausgerechnet seine Familie, die ihn überzeugen will, weiterzuspielen, ist jedoch ein weiterer Grund für Zambrano, sich mit dem Ende seiner Laufbahn als Fussballer zu beschäftigen. «Meine Eltern, meine Kinder und meine Neffen schickten mir Bilder, wie sie auf einer Kreuzfahrt und im Disneyland waren. Währenddessen fühlte ich mich hier eingesperrt.»

England

Daran hätte wohl zu Beginn der Saison noch keiner geglaubt: Zum Reservisten degradiert, arbeitete sich Fabian Schär zum Stammspieler und zwischenzeitlich sogar zum Captain bei Newcastle United hoch. Die herausragenden Leistungen des Wilers in dieser Saison wurden nun von den Verantwortlichen der Magpies gewürdigt: Schärs Arbeitspapier, das im Sommer ausgelaufen wäre, wurde nun um zwei Jahre verlängert.

Der Verteidiger ist überglücklich: «Ich bin begeistert. Ich wollte hierbleiben und für diesen unglaublichen Club spielen. Seit meinem ersten Tag in Newcastle habe ich mich wohlgefühlt. Für mich ist es wie ein zweites Daheim.»



Gerne verlängern würde auch der FC Liverpool, und zwar mit Mohamed Salah. Kein Wunder, denn: Der Ägypter ist kürzlich erst zum zweiten Mal als Englands Fussballer des Jahres ausgezeichnet worden. Doch die Transfergerüchte um den Angreifer nehmen weiter nicht ab: Nachdem in den vergangenen Monaten vom Interesse des FC Barcelona am 29-Jährigen zu hören gewesen ist, soll nun auch Paris Saint-Germain versuchen, Salah zu verpflichten. Laut dem «Telegraph» will Liverpool einen ablösefreien Wechsel Salahs 2023 unbedingt vermeiden. Soll er also noch zu Geld gemacht werden, müsste dies im Falle von erfolglosen Vertragsverhandlungen also noch in diesem Sommer geschehen.

Deutschland

Auch in der Bundesliga wird die Zukunft von zwei Ex-Spielern des FC Basel derzeit heiss diskutiert: Der in Mainz zwischenzeitlich schon abgeschriebene Jean-Paul Boëtius hat sich in den vergangenen Wochen wieder zum Leistungsträger entwickelt, das ist auch Sportvorstand Christian Heidel nicht entgangen: «In der Vergangenheit hatten wir nicht unbedingt den Eindruck, dass er auf jeden Fall in Mainz bleiben will. Das könnte sich jetzt geändert haben, und das werden wir besprechen. Boëtius war und ist ein wichtiger Spieler», sagte Heidel einen Tag vor dem 3:1-Sieg der Mainzer gegen Bayern München, bei dem Silvan Widmer mit einer Torvorlage zu glänzen wusste.

Der Wechsel von Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg zu Borussia Dortmund rückt näher, die beiden Parteien sollen sich bereits einig sein. Ob Manuel Akanji sich dem Konkurrenzkampf mit dem jungen Deutschen stellt, ist noch unklar, ein Wechsel steht im Raum. Juventus Turin wird mit dem 26-Jährigen in Verbindung gebracht, nun sollen auch Manchester United und der AC Mailand interessiert sein.



Österreich

Vergangene Woche feierte Noah Okafor seine dritte Meisterschaft in Folge mit dem FC Salzburg. Nun konnte der Serienmeister auch im Cup nachlegen und das Double einheimsen: In Klagenfurt schlugen die Salzburger den SV Ried im Final mit 3:0, Okafor stand in der Startformation und steuerte eine Torvorlage bei.



Schottland

Gibt es doch noch eine Kehrtwende in der Causa Cedric Itten? Nach erfolgloser Leihe nach Fürth und seit Ende Januar ohne einen Startelf-Einsatz für die Glasgow Rangers, schien sich abzuzeichnen, dass der 25-Jährige beim schottischen Rekordmeister keine Zukunft mehr hat.

Nun aber wurde bekannt gegeben, dass ein mysteriöser Infekt den Stürmer wochenlang lahmgelegt hatte. Nicht einmal Ittens Ärzte konnten ermitteln, worunter der Basler litt, eine mögliche Erklärung könnten Nachwirkungen von Ittens Corona-Infektion sein. «Das Ganze hat mich richtig umgehauen. Ich wollte essen, aber ich konnte nicht, habe mich nur von Suppe ernährt und insgesamt vier Kilo verloren.»

Danach sei der Trainingsrückstand kaum mehr aufzuholen gewesen, momentan befinde sich Itten jedoch wieder auf bestem Weg zur ersten Mannschaft. Auch dank der Unterstützung von Trainer Giovanni Van Bronckhorst: «Er hat mich angerufen und mir gesagt, dass er mich nie ausgeliehen hätte, wäre er schon Anfang Saison Trainer gewesen», sagt Itten. Gut möglich also, dass er doch noch eine Chance erhält bei den Rangers.

Türkei

Ankaragücü und Ümraniyespor stehen als erste Aufsteiger in die Süper Lig fest. Ankaragücü führt die zweite türkische Liga derzeit an, auch dank Eren Derdiyok. Der Stürmer ist immer noch bester Torschütze seines Teams, obwohl er in der zweiten Saisonhälfte oft nicht mehr erste Wahl war.

USA

Vier Partien blieb Chicago Fire zuletzt ohne eigenen Torerfolg, bei zweien davon fehlte Schlüsselspieler Xherdan Shaqiri verletzt. Mittlerweile ist der Schweizer zurück und erzielte gegen die New York Red Bulls vom Elfmeterpunkt aus sein zweites Saisontor. Nach Shaqiris Führungstreffer musste die Partie aufgrund schlechter Wetterverhältnisse für eine halbe Stunde unterbrochen werden, ehe nach Wiederanpfiff gleich zwei Chicago-Akteure vom Platz flogen. New York drehte die verrückte Partie noch und beförderte Chicago auf den zweitletzten Platz der Eastern Conference der Major League Soccer.



