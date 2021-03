Corona-Impfungen in beiden Basel – Zahl der Todesfälle bei über 75-Jährigen sinkt deutlich Der Bundesrat stellt in Aussicht, dass bis Juli alle, die wollen, geimpft sind. Wie sind Baselland und Basel-Stadt auf Kurs? Die wichtigsten Zahlen und Fakten in der Übersicht. Lisa Groelly , Robin Rickenbacher

Auf dem Feldreben in Muttenz könnten täglich 2000 Personen geimpft werden. Foto: Nicole Pont

Stand der Impfungen: 32’628 Personen immunisiert

Im Kanton Baselland haben bisher 20’197 Personen beide Corona-Impfungen erhalten; 13’881 Personen bekommen bald die zweite Dosis. In Basel-Stadt sind 12’431 Personen vollständig geimpft, insgesamt wurde 30’842-mal gepikt. Damit ist das Baselbiet dem Stadtkanton derzeit eine Nasenlänge voraus: Während in Basel-Stadt knapp 6,2 Prozent der Bevölkerung einen kompletten Impfschutz haben, sind es in Baselland bereits 6,9 Prozent.

In der vergangenen Woche wurden in Basel-Stadt im Durchschnitt 634 Personen pro Tag geimpft, im Baselbiet 1860. Der Bundesrat verkündete am Donnerstag, dass von April bis Juli über 8 Millionen Impfdosen in die Schweiz geliefert werden sollen. Damit sollte auch das Impftempo bald erhöht werden können. Das Basler Impfzentrum ist auf eine Kapazität von 2000 Impfungen pro Tag ausgelegt, diese könnte bei Bedarf aber auf 4000 erhöht werden. Im Baselbiet können derzeit täglich bis zu 4000 Personen eine Dosis erhalten, ab Mitte April sogar 6000.