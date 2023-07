Der einvernehmliche Sex entstand im 18. Jahrhundert, schreiben Sie in Ihrem neuen Buch «Die Geschichte der Zärtlichkeit». Wie kam es dazu?

Bis ins 18. Jahrhundert galt der Beischlaf im Eherecht der christlichen Kirchen als Pflicht. Es gab also ein Recht auf Sex in den damaligen Ehen. Im Zeitalter der Aufklärung geriet die Vorstellung einer tristen Pflichterfüllung immer stärker in Kritik. Das Liebesspiel in der Ehe sollte ein Akt der Freiheit sein. Im Code civil, der unter Napoleon in Frankreich entstand, wurde die eheliche Pflicht zum Beischlaf dann das erste Mal nicht mehr erwähnt.