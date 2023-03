«Zämme im Taggt»: Das Motto auf der Plakette zu der am Mittwoch zu Ende gegangenen Basler Fasnacht 2023 nimmt der BaZ-Kolumnist noch einmal als Thema auf. Foto: Nicole Pont

Vor fünf Jahren wurde bekannt, dass auch die «Basler Zeitung» zum Tamedia-Portfolio gehören wird. Die Expansion des Tätigkeitsgebietes dieser Gruppe zeugt von unternehmerischem Denken und von Mut.

Die «Basler Zeitung» war nie Lieblingskind der Baslerinnen und Basler. Die einen kannten die Ausrichtung der beiden Vorgängermedien und bemängelten die journalistische Distanz der seit 1977 neuen Zeitung zu ihren ehemaligen Leibblättern «National Zeitung» oder «Basler Nachrichten», die anderen fanden allerlei Gründe für ihre Unzufriedenheit oder beteiligten sich am Volkssport «BaZ-Bashing».

Viele – darunter auch ich – können nachvollziehen, dass überregionale Themen von Tamedia bearbeitet werden. Selbst Skeptiker anerkennen die Qualität der Manteltexte. Es kann niemanden ärgern, dass Berichte über internationales Geschehen, aus der restlichen Schweiz und der Wirtschaft nicht nur den Basler Leser, sondern auch die Zürcher Leserin erreichen.

Die Leserschaft der «Basler Zeitung» möchte aber neben Berichten zu nationalen und internationalen Geschehnissen auch – und vor allem – über Lokales informiert werden. Dieses Bedürfnis ist entscheidend für die Wahl der BaZ durch Abonnenten oder Gelegenheitsleserinnen. Aus der Berichterstattung über das, was in Basel geschieht, nicht geschieht, geschehen sollte oder doch lieber nicht, möchte die Basler Leserschaft Orientierungshilfe für die eigene Meinungsbildung erhalten. Nationale Medien, das Print- und Online-Fast-Food bieten das nicht gleichwertig. Hier spürt Tamedia noch nicht den Basler «Taggt».

Eine lokale Zeitung braucht eine lokale Verankerung, das kostet Geld. Wenn jetzt bei den Bereichen «Basel» und «Kultur», welche nicht nur für mich ausschlaggebend sind, die BaZ zu abonnieren, gespart wird, wird diese Zeitung Leser und damit Geld verlieren.

Basel weist Besonderheiten und Eigenheiten auf, die es verdienten, beschrieben, hinterfragt, gewürdigt oder kritisiert zu werden. Und dies in grösserem Umfang als zurzeit in der BaZ möglich – jeden Tag! Für die BaZ wirkt ein Team von Journalistinnen und Journalisten, die – aus meiner Sicht - fähig und auch willens sind, eine gute Zeitung zu machen. Es braucht aber wohl Verstärkung für die Lokalredaktion und das Feuilleton mit entsprechender Umfangerweiterung.

Den Reichtum und die Vielfalt des Basler Kulturlebens bilden die wenigen Zeitungsseiten, die heute zur Verfügung stehen, nur ungenügend ab. Das einzigartige Mäzenatentum, weit stärker ausgeprägt und vor allem diskreter als in anderen Städten, kann journalistisch reich bearbeitet werden. Der internationalen Ausstrahlung der Museen, des Schaulagers, der Fondation Beyeler und des Theaters Basel gebührt stärkere mediale Beachtung. Auch Aktivitäten ausserhalb der Hochkultur sind erwähnenswert. Diese Liste von Themen für BaZ-Berichte ist unvollständig.

Besonders ist auch die Lokalpolitik, gibt es doch hier die LDP als einzig verbliebene Liberale Partei des Landes.

Basel ist der Ort mit der höchsten Dichte von Forschung in Hochschulen und Industrie; ein lokaler Wert mit Nutzen auch jenseits der Kantonsgrenze. Hier forschen nicht nur bei Roche und Novartis Tausende. Eine internationale Community lebt in Basel, das hinsichtlich Lebensqualität weltweit zu den Top 10 gehört. Wenn es um die Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen durch die Universität Basel oder um die Erforschung von neuen Therapien gegen Sehverlust durch das IOB – eine Zusammenarbeit zwischen Novartis und kantonalen Institutionen – geht, ist Basel an der Weltspitze; dies nur zwei Beispiele.

«Zämme im Taggt» im Sinne des Fasnachtsmottos sind Tamedia und BaZ erst bei überregionalen Themen, noch nicht aber bei der Kultur und der Lokalberichterstattung; dort, liebe Tamedia, besteht Handlungsbedarf. Ein erfolgreiches Unternehmen handelt nach dem Grundsatz «Zum Melken muss man erst füttern». Genau das braucht es, wenn die BaZ hinsichtlich Auflage und Werbeeinnahmen zulegen will.

