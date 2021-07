Konzertfabrik in Pratteln – Z7 vor dem Aus – roter Teppich für Baumarkt Das Konzertlokal will den Betrieb 2023 einstellen, sofern das chronische Parkplatzproblem ungelöst bleibt. Auf einem Nachbarareal ist zwar Platz – doch dort hat Obi das Sagen. Simon Bordier

Die 1994 eröffnete Konzertfabrik in Pratteln hat eine überregionale Strahlkraft – doch zu wenig Parkplätze. Foto: zvg

Der schon seit Jahren währende Überlebenskampf des Z7 in Pratteln spitzt sich weiter zu. Die legendäre Konzertfabrik, in der grosse Künstler wie Alice Cooper oder Joss Stone gastierten, steht nach 27 Jahren vor dem Aus, wie die Betreiber am Donnerstag schreiben.

Bis Ende 2022 fänden noch regulär Konzerte statt, doch für die Zeit danach würden vorerst keine weiteren Veranstaltungen geplant. Man suche nach Lösungen für die drängendsten Probleme.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Das Z7 leidet unter chronischem Parkplatzmangel; Konzertbesucher finden in unmittelbarer Nähe kaum Flächen, um ihr Auto abzustellen. Die Gemeinde will das Gewerbegebiet weiterentwickeln, rundherum wird verdichtet gebaut.