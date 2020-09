Basels CEO Roland Heri – «‹Yystoo füre FCB› finde ich eine tolle Aktion» Der CEO des FC Basel, Roland Heri, äussert sich in einem Interview mit dem SRF zu der Kritik der Basler Fans, der Aktion «Yystoo füre FCB» – und er sagt, wer beim FCB derzeit die sportlichen Entscheidungen trifft. Tilman Pauls

CEO Roland Heri stand – an der Seite von Präsident Bernhard Burgener – zuletzt stark in der Kritik zahlreicher FCB-Fans. Foto: Toto Marti (Freshfocus)

Zum ersten Mal seit längerer Zeit hat sich Roland Heri am Sonntag mal wieder öffentlich zu den Geschehnissen rund um den FC Basel geäussert. In einem Interview mit dem SRF sprach der CEO über die Kritik der Basler Fans an ihm und Präsident Bernhard Burgener.

«Ich habe Verständnis für die Kritik, wir haben nicht nur für gute Schlagzeilen gesorgt», sagt Heri. Allerdings gibt es für den CEO auch eine Grenze, die dann überschritten werde, wenn es um ihn als Privatperson gehe. Heri, der in den vergangenen Wochen von Fans persönlich angegangen worden sein soll, sagt: «Wenn ich meinen Familiennamen an der Wettsteinbrücke sehe, ist das nicht gut. Da gibt es Grenzen.»

Die Protestaktion «Yystoo füre FCB», die bis am Sonntagabend fast 9000 Unterstützende zählte, begrüsse der CEO. «Es wird von einem konstruktiven Dialog geredet, das ist das, was wir jetzt brauchen.» Er nehme natürlich auch wahr, dass es einige kritische Stimmen gegenüber der aktuellen Führung gebe. Und Heri deutete auch an, dass Burgener sich an der GV möglicherweise gar nicht erst zur Wahl als Vereinspräsident stelle. «An der letzten GV hat Bernhard Burgener selbst gesagt, dass die Struktur mit ihm als Vereinspräsidenten nicht sakrosankt ist.»

Zudem bestätigte Heri erstmal einige der bereits kommunizierten Namen, die sich aktuell in einem Gremium um die Arbeit des Sportchefs kümmern: Philipp Kaufmann und Alexander Staehelin, die beide am Sonntag in Genf im Stadion waren, zudem Nachwuchschef Percy van Lierop. «Ich sitze darin, damit die monetäre Seite kontrolliert wird. Und Bernhard Burgener wird sowieso über alles informiert.»