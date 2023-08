Verdacht auf Urheberrechtsverletzung – Youtube sperrt SVP-Wahlvideo Ein aufwändiger neuer SVP-Wahlclip verschwindet von der Online-Plattform. Haben die Politiker die Refrain-Melodie des Hits «We Are Family» ohne Erlaubnis verwendet? Mario Stäuble UPDATE FOLGT

Jetzt nicht mehr bei Youtube erreichbar: Dieser Screenshot zeigt eine der Tanzszenen aus dem Wahlclip. Screenshot: Youtube

Das Video hat am Montag innert weniger Stunden über 10’000 Klicks gesammelt: «Das isch d’SVP» heisst der neue Wahlkampfsong der grössten Schweizer Partei. Im Clip tanzt die SVP-Parteiprominenz in einem Club in der Region Zürich, unter anderem machen Energieminister Albert Rösti, Präsident Marco Chiesa und Fraktionschef Thomas Aeschi mit. Initiator des Videos ist der Zürcher Nationalrat und Banker Thomas Matter, der schon früher ähnliche Projekte lanciert hatte.

Der Clip ist nun allerdings von der Video-Plattform Youtube verschwunden, es findet sich ein Hinweis, dass Sony Music Publishing eine Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung erhoben habe.

Gesperrt: Der Link zum Video führt jetzt zu dieser Benachrichtigung. Screenshot: Youtube

Im Refrain des SVP-Songs heisst es: «Tanz mit de SVP / tanze tuet doch niemerdem weh». Die Melodie gleicht dem US-Hit «We Are Family» von Sister Sledge aus dem Jahr 1979.

Am Montagmorgen hatte sich der Satiriker Patrick Karpiczenko eingeschaltet. Er wies den Mitkomponisten Nile Rogers sowie den Musikkonzern Sony Music auf Twitter darauf hin, dass die SVP ein «Cover» von «We Are Family» publiziert habe: «Ich nehme an, sie haben dafür die Erlaubnis eingeholt.»

Der Song habe nichts mit «We Are Family» zu tun, sagte SVP-Nationalrat Thomas Matter am Montag zur «Aargauer Zeitung»: «Ich habe den Text geschrieben und das Lied selber komponiert.» Wenn man ihm vorwerfe, er hätte sich mit fremden Federn geschmückt, dann könnte kein einziger neuer Pop-Hit mehr erscheinen. «Ausserdem verdienen wir kein Geld mit diesem Song.»

