Ausnahmebewilligung für Djokovic – «You must be Djoking» – Australier sind fassungslos Der ungeimpfte Novak Djokovic darf dank einer Spezialbewilligung am Australian Open teilnehmen. Das empört Fans und Medien – und ruft sogar den Premierminister auf den Plan. Tobias Müller

Während er sich freuen kann, versteht wohl ein Grossteil der Tenniswelt den Entscheid nicht: Novak Djokovic darf in Melbourne antreten. Foto: AFP

Immerhin die Spieler nehmen es noch mit Humor. Am Rande des ATP Cup in Sydney wurde der Australier Alex de Minaur bei einer Pressekonferenz zur Ausnahmebewilligung für Novak Djokovic für das Australian Open befragt. Der 22-Jährige gab sich zurückhaltend, nuschelte, er finde die ganze Sache «sehr interessant». Doppel-Spieler Jamie Murray wurde da schon deutlicher: «Falls ich nicht geimpft wäre, würde ich keine Sonderbewilligung erhalten, so glaube ich.» Liam Broady, der neben Murray sass, konnte sich das Lachen nicht verkneifen und sagte: «Man muss darauf vertrauen, dass er einen guten Grund hat für die medizinische Ausnahmeregelung.»

Ganz so lustig finden es viele Tennisfans in Australien nicht, die Kommentarspalten in den sozialen Medien sind voll mit Entsetzen und Hass – gegenüber den Organisatoren des ersten Majorturniers des Jahres. Aber auch gegenüber Djokovic, der nun profitiert und um seinen 21. Grand-Slam-Titel spielen darf, obwohl er nicht geimpft ist.

Auch ein Grossteil der Medien versteht die Entscheidung nicht, spricht von einer Frechheit oder einem schlechten Scherz. Die «Daily Mail» titelte «You must be Djoking». Beim Fernsehsender «ABC» sprach man von «Zorn und Konfusion» auf dem gesamten Kontinent. Noch weiter geht «The West Australian», die schreibt: «Der Djoker hat sich in den Joker verwandelt und sich selbst schamlos die Rolle als Bösewicht zugeteilt, bevor er seinen Versuch startet, die Tenniswelt zu regieren.» Und «The Herald Sun» findet: «Die medizinische Ausnahmegenehmigung für Novak Djokovic, damit er die Australian Open spielen kann, ist eine kranke Heuchelei. Seine Teilnahme ist eine Beleidigung für jeden Australier, der wegen Covid durch die Hölle gegangen ist.»

Auch auf Twitter wurde nicht gespart mit Unverständnis und Frust, die «Guardian»-Journalistin Samantha Lewis schrieb: «Jeder, der das Australian Open besucht, hat die patriotische Pflicht, Djokovic während seines gesamten Aufenthaltes auszubuhen. Das ist eine obszöne Entscheidung, und die Organisatoren sollten sich verdammt nochmal schämen.» Und Matt Walsh, Reporter bei «ESPN», vermutet: «Wer Djokovic aus dem Turnier kickt, muss in Australien wahrscheinlich nie wieder für ein Bier bezahlen.»

Auch aus der Politik regt sich Widerstand. Und offenbar ist es noch gar nicht sicher, ob Djokovic tatsächlich um seinen zehnten Titel in Melbourne spielen darf. Australiens Innenministerin Karen Andrews sagte, dass auch mit einer Ausnahmebewilligung des Tennisturniers die Einreise ins Land noch nicht garantiert sei. «Keiner Person, die am Australian Open teilnimmt, wird eine Sonderbehandlung zuteil», sagte Andrews und meinte damit, dass der Serbe eine akute, schwerwiegende Erkrankung haben müsse, um auf die Impfung verzichten zu dürfen.

Auch der australische Premierminister Scott Morrison meldete sich zu Wort: «Wenn er nicht geimpft ist, muss er einen akzeptablen Nachweis erbringen, dass er aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, um Zugang zu den gleichen Reiseregeln wie vollständig geimpfte Reisende zu erhalten.» Und Morrison führte aus: «Wenn dieser Nachweis nicht ausreicht, dann wird er nicht anders behandelt als jeder andere und wird im nächsten Flieger nach Hause sitzen.»

Turnierdirektor Craig Tiley sagte darum bereits: «Es wäre sicher hilfreich, wenn er die Bedingungen erläutern würde, unter denen er eine Ausnahme beantragt hat. Aber letztendlich liegt diese Entscheidung bei ihm.»

