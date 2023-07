Jazz-Saxophonist Richard Häckel – Mit 19 hielt er zum ersten Mal ein Instrument in den Händen Richard Häckel hat seine Berufung spät entdeckt. Er erzählt, wie er es zum Profimusiker schaffte – und worauf es beim Lernen ankommt. Tina Huber

«Ich hatte diese Blockade im Kopf – ich war doch viel zu alt, um Berufsmusiker zu werden»: Trotzdem hat es Richard Häckel geschafft, den Jazz zu seinem Beruf zu machen. Hier fotografiert im Kulturlokal Jazzkantine in Luzern. Foto: Stefano Schröter

«In meiner Kindheit gab es nichts, was mich auf die Idee gebracht hätte, ein Instrument zu lernen. Weder in der Familie – obwohl meine Eltern durchaus musikalisch sind – noch in der Schule. Auch was meine Freunde hörten, Punkrock und Ähnliches, hat mich nie interessiert. Die Musik, die mich heute berührt, war mir komplett unbekannt: Jazz.