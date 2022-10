Rheinfelden – Yoga für Senioren im herbstlichen Wald Das Gesundheitsforum Rheinfelden organisierte in einem Pilotprojekt einen geführten Rundgang auf dem Achtsamkeitspfad. Dabei konnten sich die Seniorinnen und Senioren im Yoga versuchen – und waren begeistert. Tobias Burkard

Yoga im Wald – die Seniorinnen und Senioren zeigen, was noch in ihnen steckt. Foto: Gesundheitsforum Rheinfelden

Yoga entspannt und hält fit – auch im hohen Alter. Dies nahm sich das Gesundheitsforum in Rheinfelden zu Herzen und organisierte einen geführten Rundgang für Pensionärinnen und Pensionäre des Salmenparks auf dem Rheinfelder Achtsamkeitspfad. Angeleitet durch Yogalehrer Reto Gautschi konnten die Seniorinnen und Senioren den Wald mit allen Sinnen erleben.

Ziel sei es gewesen, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen sicheren und spannenden Ausflug in die Rheinfelder Natur zu ermöglichen, sie ihrem Gesundheitszustand entsprechend zu mobilisieren und ihre Vitalität zu aktivieren. Einfache Achtsamkeits- und Bewegungsübungen machten dies möglich. Wie Béa Bieber, Präsidentin des Gesundheitsforums Rheinfelden erklärt, sei Achtsamkeit im Alter sehr gesundheitsfördernd.

Teilnehmer waren begeistert

Das Projekt kam bei den Teilnehmenden sehr gut an: «Alle haben extrem gut mitgemacht», zeigt sich Bieber begeistert. Der Wald und die Übungen hätten einen sehr positiven Einfluss auf die Teilnehmenden gehabt. Auch Menschen, die kognitiv nicht mehr so leistungsfähig seien, hätten in den eineinhalb Stunden gut mitgemacht: «Die Natur hat etwas mit diesen Menschen gemacht», so Bieber. Der Anlass war also ein voller Erfolg. Trotz des grossen organisatorischen Aufwands werde das Projekt nächstes Jahr wieder stattfinden.

Am Donnerstag ging es im Rahmen des Themenschwerpunkts Gesundheit im Alter weiter mit einem Vortrag in der Reha Rheinfelden vor einem vollen Saal. Zwei motivierende Referate zu den Themenkreisen «Mental und körperlich gesund bleiben» von Martina Stricker und «Für Fitness ist es nie zu spät – Kraft- und Achtsamkeitstraining im Alter» von Tobias Wehrle zeigten auf, dass auch Ü-60 realistisch gesteckte Ziele wichtig sind und welche wichtige Funktion die Darm-Hirn-Achse beim Gesundbleiben hat.

