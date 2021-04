Kolumne «Nachspiel» – Yeah? Yeah! Dank Stars wie Charli D’Amelio und Yuri Lamasbella hat die Ironie auf Tiktok überlebt. Oder ist es etwas anderes? Meinung Ewa Hess

Sie ist 17 Jahre alt, hat eine millionenstarke Anhängerschaft auf Tiktok und muss dafür fast nichts machen: Charli D’Amelio. Foto: Instagram/charlidamelio

Wir formen unsere Werkzeuge, und dann formen die Werkzeuge uns. Sagte schon Marshall McLuhan, der «Medium ist die Message»-Mann aus den Sixties. Gilt immer noch! Twitter? Schon wirkt die Message wie ein politisches Pamphlet. Insta­gram? Schöne Oberfläche. Facebook? Stammbuch der Tante Emma. Und Tiktok? Hier lebt die Ironie.

Ja, die in den Nullerjahren totgesagte Ironie gibt es noch. Hurra! Trotz des chronischen Beleidigtseins unserer Zeit, die keine Ambivalenzen zulässt. Das Überleben hat aber seinen Preis. Auf Tiktok scheint dieser in einem ungesunden Zusammenspiel zu bestehen. Die Ironie ist mit dem, was sie auf die Schippe nimmt, komplett verschmolzen.