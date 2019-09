YB gegen den FCB: Kapitel eines Klassikers

Vor nicht allzu langer Zeit war der Klassiker noch ein Kellerduell. Ende der 90er begegneten sich YB und Basel noch in der Auf-/Abstiegsrunde, ehe der FCB unter Christian Gross zum Dominator aufstieg, die Young Boys unter diversen Trainern durch dunkle Zeiten gingen. Und so war die Hoffnung nicht eben gross für sie, in diesem Meisterschaftsspiel im Frühling 2003. Seit 1994 war ihnen kein Sieg mehr gegen den FCB geglückt. In der speziellen, oftmals verklärten Neufeld-Zeit gab es in Bern Holztribüne, Leichtathletikbahn – und damals wie im neuen Modus bald wieder: Finalrunde. YB führte nach der Pause, die Basler waren wie gelähmt und der damals 17-jährige Vonlanthen entschied das Spiel mit dem 2:0. YB feierte den Sieg wie einen Titel. Dem FCB fehlte am Ende der Saison ein Punkt auf GC zur Meisterschaft.