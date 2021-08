Als den Young Boys allmählich die Zeit ausgeht, hält der Schiedsrichter Danny Makkelie eine Überraschung für sie bereit: Acht Minuten lässt er nachspielen, acht Minuten, welche die Young Boys nutzen. Einen Freistoss von Michel Aebischer kann Cluj-Goalie Giedrius Arlauskis noch abwehren, der eingewechselte Vincent Sierro verwertet aber den Abpraller (93. Minute). Das 1:1 ist das versöhnliche Ende eines schwierigen Spiels.

Der Start misslingt den Young Boys. Vier Minuten sind gespielt, als Cluj durch Christian Manea in Führung geht. Wobei der rumänische Verteidiger im Abseits steht. Das Vergehen ist derart offensichtlich, dass sich die Frage nach dem Videoschiedsrichter stellt. Dieser steht in der Qualifikation nicht im Einsatz.

Die Young Boys benötigen Zeit, sich vom Fehlstart zu erholen. Cluj ist der erwartet unangenehme Gegner. Der rumänische Meister agiert abgeklärt und routiniert und fokussiert sich nach dem 1:0 auf die Defensive. Erst in der Schlussphase werden die Young Boys zwingender. Und belohnen sich für die Leistungssteigerung mit dem sehr späten 1:1 durch Sierro. Auch wenn die Auswärtstorregel nicht mehr gilt: Dieses Resultat bringt YB für das Rückspiel nächsten Dienstag in Bern in eine gute Position zum Erreichen der Playoffs zur Champions League. (dwu)