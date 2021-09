Es geht weiter

Die zweite Halbzeit läuft. Und wir sind froh: Haris Seferovic hat die Schuhe noch nicht an den Nagel gehängt. Er wird also weiterhin auf jenen einen, goldenen Moment warten, an dem ihm einer seiner Mitspieler einen brauchbaren Ball in den Strafraum spielt. Wir warten mit ihm.