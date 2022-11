Seit 2018 begleitet Benjamin Huggel die Schweizer Fussballer als SRF-Experte. Er sagt, warum er ihnen in Katar alles zutraut und was er von der WM hält.

Benjamin Huggel, man hat den Eindruck, als wäre für die Schweiz an der WM in Katar so ziemlich alles möglich. Vom Aus in der Gruppenphase bis zum sensationellen WM-Titel.

Da bin ich ganz bei Ihnen.