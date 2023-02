Top-Job mit vielen Baustellen – Mario Irminger wird Chef des Migros-Konzerns Mit Mario Irminger folgt ein Interner auf Fabrice Zumbrunnen. Der neue Migros-Konzernchef tritt einen besonders schwierigen Job an. Das sind seine fünf wichtigsten Herausforderungen. Edith Hollenstein Erich Bürgler

Er folgt auf Fabrice Zumbrunnen: Mario Irminger. Foto: Migros

Wer diesen Job annimmt, ist sich im Klaren darüber, dass ihn eine Mammutaufgabe erwartet. Der Migros steht eine fundamentale Transformation bevor. Durch diese wird Mario Irminger die rund 98’000 Mitarbeitenden ab 1. Mai führen. Das sind die fünf Bereiche, wo er am dringendsten Lösungen finden muss – und wo er auf Widerstand stossen wird.

Leitung gesucht für die neue Supermarkt AG

Die zentrale Frage ist: Wie viel Macht wird Mario Irminger als Nachfolger von Fabrice Zumbrunnen haben? Weiss er bereits, wie sich seine Funktion von derjenigen des neuen Supermarkt-Chefs abgrenzt? Die Migros ist nämlich derzeit daran, einschneidende Veränderungen bei der Zusammenarbeit der zehn Genossenschaften vorzunehmen. Es soll einen Neustart bei der Organisation der Supermärkte geben. Dazu ist Migros-intern vorgesehen, eine neue Einheit zu gründen, die sogenannte Supermarkt AG. Sie soll schlanker sein als der bisherige Entscheidungsapparat. Weniger Köpfe sollen wichtige Entscheidungen schneller treffen. Für diese einflussreiche Supermarkt AG sucht die Migros ebenfalls eine Chefin oder einen Chef. Im Kerngeschäft dürfte sie in Zukunft das Sagen haben und nicht Mario Irminger als Chef des Migros-Genossenschaftsbundes (MGB).

Der MGB könnte dann nur noch zum «Koordinations- und Kontrollorgan» werden. Der MBG würde damit zu einer Art Verwalter verschiedener eigenständiger Firmen. Wie schon jetzt beispielsweise Hotelplan und die Migros Bank hätte dann auch die Supermarkt AG eine weitgehend eigenständige operative Leitung und einen Verwaltungsrat. Ihre Geschäftsleitung wäre zuständig für Einkauf, Sortimentsgestaltung und wahrscheinlich auch für das Marketing.

Mario Irminger dürfte beim Projekt Supermarkt AG ein gewichtiges Wort mitzureden haben. Eigentlich hätten die Strukturen geklärt sein sollen, bevor Mario Irminger sein Amt antritt. Es könnte nun aber durchaus sein, dass der Grossverteiler noch weit weg ist von einem definitiven Entscheid zur neuen Struktur. Dahingehend hat sich der abtretende Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen zumindest jüngst im Interview mit dieser Zeitung geäussert. Er sagte: «Der Prozess, das Kerngeschäft der Supermärkte zu stärken und anzupassen, wird länger dauern.» Auch die zukünftigen Kompetenzen der Supermarkt AG seien noch nicht genau festgelegt.

Viel mehr kleinere Migros-Filialen

Die Migros betreibt im Gegensatz zum Konkurrenten Coop viele grosse, zentral gelegene Filialen. Das wird zum Nachteil, weil künftig mehr Menschen zu Hause arbeiten und in der Nähe einkaufen werden. Zudem ist die Zeit des grossen Wocheneinkaufs vorbei. Stattdessen gehen viele Kundinnen und Kunden mehrmals wöchentlich einkaufen – dafür braucht es keine grossen Filialen, sondern kleine in der Nähe des Wohn- und Arbeitsorts. Die Migros betreibt aktuell schweizweit 735 Super- und Verbraucher­märkte. Mittelfristig sollen 50, langfristig bis zu 100 kleine Filialen dazukommen. Schwierig, denn: Geeignete Standorte sind schwierig erhältlich und teuer.

Schub für Coffee-B-Kaffeekugeln

Die Migros hat letztes Jahr eine Neuheit lanciert – laut Eigenbeschrieb handelte es sich bei den Coffee-B-Bällen sogar um die «grösste Produktinnovation in der Geschichte der Migros». Ob die kompostierbaren Kaffeekugeln tatsächlich ein Erfolg werden, hängt mitunter davon ab, ob es gelingt, dem Produkt den nötigen Vermarktungsschub zu verleihen. Drei bis vier Jahre will sich die Migros geben, um Coffee B zu etablieren. Der Verkauf soll nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland ausgerollt werden. Keine einfache Aufgabe für den neuen Migros-Chef. Denn der Markt im Geschäft mit Kaffee ist bereits dicht besetzt – von Vollautomatenanbietern wie De’Longhi, Siemens, Philips, Jura und insbesondere von Kapsel-Big-Player Nestlé mit seinem Nespresso-System. (Mehr dazu: Coffee B im Test: «Die Crema ist ein bisschen enttäuschend»)

Alleinstellungsmerkmal – Abgrenzung gegenüber Coop, Aldi und Lidl

Offen ist darüber hinaus, wie es mit den Migros-Eigenmarken weitergehen wird. Traditionelle Markenartikel wie Ovomaltine, Lindt, Zweifel, Kellogg’s und L’Oréal verdrängen die Eigenprodukte zunehmend. Letztes Jahr hat die Migros sogar die langjährige Süsswaren-Eigenmarke «Gomz» ausgemustert – nun führt sie stattdessen Haribo-Schleckzeug im Sortiment. Mit den Eigenmarken kann sich die Migros also immer weniger von der Konkurrenz abheben.

Auch bei den Preisen ist die Migros nicht mehr klar günstiger als die Hauptkonkurrentin Coop. In einem viel beachteten Preisvergleich des Magazins «K-Tipp» hat die Migros letzten Herbst schlecht abgeschnitten. Am günstigsten waren die getesteten 30 Produkte bei Aldi. Dahinter folgen Lidl, Coop, Denner – und erst an fünfter Stelle die Migros. Das brachte ihr viel Kritik ein, denn sie hatte nämlich davon gesprochen, ihre Preise spürbar gesenkt zu haben. Wegen der gestiegenen Kosten für Energie, Transport und Rohstoffe wird die Migros auch dieses Jahr die Preise anheben müssen – um 2 Prozent im Schnitt, so die Prognose des nun abtretenden Migros-Chef Zumbrunnen.

Zur Abgrenzung gegenüber der Konkurrenz bleibt neben dem Kulturprozent bald nur noch die Organisationsform als Genossenschaft – wobei auch Erzrivale Coop eine Genossenschaft ist. Die Abstimmung über den Alkoholverkauf im vergangenen Jahr hat zwar bei vielen Konsumentinnen und Konsumenten den Genossenschaftscharakter der Migros zwischenzeitlich wieder in Erinnerung gerufen. Doch wie wird dieser darüber hinaus bei der Migros künftig spürbar sein? Auch das ein wichtiger Punkt im Pflichtenheft des neuen Chefs.

Investitionen in zukunftsträchtige Geschäftsfelder

Der neue Migros-Chef muss sich aber nicht nur um das Supermarktgeschäft kümmern. Vorerst beruhigend für Mario Irminger dürfte sein, dass viele Firmen innerhalb des 29-Milliarden-Konzerns für Gewinne sorgen. Der Onlinehändler Digitec Galaxus etwa oder der Reiseveranstalter Hotelplan. Auch die Migros-Bank und die Migrol-Tankstellen laufen gut, ebenso der neu aufgebaute Gesundheitsbereich – insbesondere dank der Zahnarztzentren. Darüber hat die «SonntagsZeitung» berichtet.

Mit Expansionen ins Ausland hingegen hatte die Migros bisher wenig Erfolg. Beim Onlineshop «Orange Garten» in China musste sie zurückkrebsen. Auch mit dem Aufbau eines Fitnesscenternetzes in Deutschland, Österreich, Belgien und in anderen europäischen Ländern ist sie gescheitert. Vor einem Jahr musste sich die Migros zurückziehen – über 150 Millionen Franken seien laut einem Bericht der NZZ verloren gegangen. Solche Auslandabenteuer konnten bis anhin die zehn Regionalgesellschaften von sich aus starten. Je nachdem, wie konkret die Reorganisation im Zuge der neuen Supermarkt AG erfolgt, könnte dieser Spielraum künftig für die Regionalgesellschaften kleiner werden. Mehr Entscheidungsgewalt für strategische Schritte hätte dann entweder MGB – und damit für den neuen Migros-Chef – oder noch wahrscheinlicher der neue Chef und der Verwaltungsrat der Supermarkt AG.

Edith Hollenstein ist Wirtschaftsredaktorin. Sie schreibt vor allem über Tech-Firmen, Detailhandel/Konsum und die Kreativwirtschaft. Mehr Infos @e_hollenstein Erich Bürgler ist Wirtschaftsjournalist. Er beschäftigt sich mit den Themen Konsum, Detailhandel und Nahrungsmittelindustrie. Aber auch mit vielem anderen, das unseren Alltag beeinflusst. Mehr Infos @ErichBuergler

