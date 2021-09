Umbruch in China – Xi sagt den Turbokapitalisten den Kampf an Hohe Arbeitslosigkeit und verbreitete Armut trüben das Bild des Wirtschaftswunders. Chinas Staatschef Xi Jinping will jetzt den Sozialismus wieder aufleben lassen – zulasten der Unternehmen. Lea Sahay aus Peking

Modernisierung und Sozialismus – für Parteiführer Xi Jinping keinen Widerspruch: Wolkenkratzer mit dem Logo der Kommunistischen Partei in Shanghai. Foto: Greg Baker (AFP)

Ein einzelner Beitrag in den sozialen Medien in China erhält in diesen Tagen ungewöhnlich viel Aufmerksamkeit. «Jeder von uns spürt, dass ein tiefgreifender sozialer Wandel begonnen hat, nicht nur in Finanzkreisen», schrieb ein nahezu unbekannter Blogger in dem sozialen Netzwerk Wechat. «Es ist wichtig, nicht nur die dekadenten Kräfte zu zerstören, sondern auch die Knochen sauberzukratzen und die Wunden zu heilen.» Das Ziel müsse nun sein: das Haus säubern, frische Luft hereinlassen und die Gesellschaft gesünder machen, damit der Hauptteil der Gesellschaft glücklich sein könne.