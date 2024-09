1:2 gegen den FC Zürich – Xherdan Shaqiri sieht eine Niederlage der FCB-Frauen im Klassiker Die FCB-Frauen können auch dieses Mal nicht gegen den FC Zürich gewinnen: Vor 3055 Zuschauenden verlieren sie am Freitagabend mit 1:2. Tilman Pauls

Die Baslerin Milena Nikolic (rechts) im Laufduell mit der Zürcher Torschützin zum zwischenzeitlichen 0:1, Naomi Mégroz. Foto: Peter Schneider (Keystone)

An diesem Abend ging es ausnahmsweise mal nicht um Xherdan Shaqiri. Die grosse Attraktion des FC Basel war zwar im Stadion – jedoch nur als Fan. Denn wie es sich für einen Rückkehrer mit maximalem Identifikationsfaktor und Ambitionen auf die Captain-Binde gehört, schaute Shaqiri beim Spiel der FCB-Frauen gegen den FCZ vorbei und unterstützte das Team von der Tribüne aus.

Von dort oben sah er einen erneut gut gefüllten St.-Jakob-Park: Nachdem vor knapp einem Monat rund 4000 Menschen für die Partie gegen YB gekommen waren, waren es dieses Mal etwas mehr 3000. Nur mit dem ersehnten Sieg gegen die Zürcherinnen wurde es auch trotz des prominenten Zuschauers nichts: Die Partie endete aus Basler Sicht mit einem 1:2.

FC Basel - FC Zürich 1:2 (1:1) St.-Jakob-Park. – SR Reichmuth. – 3055 Zuschauende. – Tore: 10. Mégroz 0:1. 30. Hirata 1:1. 82. Rama 1:2. FCB: Klink; Rey, Jackson, Wos, Baass (63. Krstic); Hirata (77. Ugochukwu), Sow, Köster (87. Csillag); Seghir (63. Rudelic), Nikolic, Krasniqi. FCZ: Benz; Blumenthal, Mégroz, Eads, Szabo (93. Cavar); Schuster, Deyss, Baraniak (72. Degirmenler); Pallotta Gil (72. Rama), Csanyi (46. Kovacevic), Dubs (90. Lysser).

In der Schlussphase erzielte die eingewechselte Alketa Rama das entscheidende Tor des Abends (82.), nachdem die Baslerinnen zuvor einen Elfmeter verdient gehabt hätten. In der ersten Hälfte gingen die Zürcherinnen bereits nach zehn Minuten durch Naomi Mégroz in Führung, ehe Mai Hirata der Anschluss für die Baslerinnen gelang (30.).

Die Bilanz des FCB gegen den FCZ ist damit weiterhin ziemlich erfolglos: Von 40 Begegnungen in der Women’s Super League konnte der FC Basel nur 2-mal gewinnen – 27-mal gewannen die Zürcherinnen. Und auch Trainerin Kim Kulig, die vor dem Spiel noch gesagt hatte, dass der FCZ nun endlich fällig sei, muss weiter auf ihren ersten Klassiker-Sieg warten.

Das nächste Spiel bestreiten die Baslerinnen am nächsten Sonntag auswärts bei den GC-Frauen.

