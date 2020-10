Mit wem hatte Shaqiri Kontakt?

Auf diese Frage will der Verband nicht genau eingehen. Der Arzt meint nur, dass man definieren müsse, was Kontakt heisse. In der Nationalmannschaft würde man Acht geben und aufpassen. Auch halte man sich an die Regeln, die der Bund und die Uefa vorgeschrieben hätten.

Kurz: Mit wem Shaqiri nun Kontakt hatte, ist absolut unklar.