Das Wochenduell: Nach der Xhaka-Vertragsverlängerung – Xhaka und Arsenal – wird diese Ehe doch noch glücklich? Nach einer starken EM hat Granit Xhaka seinen Vertrag bei Arsenal verlängert. Wird er bei den Gunners doch noch glücklich? Oder ist zwischen ihm und den Fans zu viel vorgefallen? Fabian Löw , William Kong

Arsenal verlor auch mit Granit Xhaka den Saisonauftakt gegen Brentford mit 0:2. Foto: Mark Chapman (Freshfocus)

Ja: Durch die Vertragsverlängerung und die Gehaltserhöhung hat Arsenal Xhaka einen Vertrauensbeweis geliefert.

Granit Xhaka wollte eigentlich den FC Arsenal verlassen, doch der FC Arsenal wollte Granit Xhaka unter keinen Umständen gehen lassen. Doch wie haben beide Seiten, die seit 2016 liiert sind, wieder zueinandergefunden? Erstens führten die Gunners dem 28-Jährigen vor Augen, dass ihr Nebenbuhler AS Roma nicht dazu bereit war, jeden Preis für die vorzeitige Trennung zu zahlen. Dem FC Arsenal mehr als 20 Millionen Euro für die Auflösung der verbleibenden zwei Vertragsjahre Xhakas zu überweisen – das war den Römern dann doch zu teuer.

Weiter nach der Werbung

Nach dem Flirt Xhakas mit der AS Roma tat die sportliche Führung der Londoner den zweiten wichtigen Schritt, indem sie – bis anhin vom Traditionsverein der Premier League noch unbestätigt, trotz zahlreichen Medienberichten – den bis 2023 datierten Vertrag mit dem Basler vorzeitig bis 2025 verlängerte. Selbstverständlich mit einer Gehaltserhöhung für den defensiven Mittelfeldspieler. Und drittens stellte sich der Verein schützend vor den Captain der Schweizer Nationalmannschaft, als dieser in den sozialen Medien leider zum x-ten Mal schwer bedroht wurde. Der FC Arsenal belegte den verantwortlichen Dauerkarteninhaber, der neben Xhaka auch gleich einen Spieler des Erzrivalen Tottenham ins Visier genommen hatte, mit einer dreijährigen Sperre für das Emirates Stadium.

Nachdem der Verein aus dem Norden Londons in den vergangenen zwei Wochen einiges getan hat, damit die Liaison doch wieder glücklich werden sollte, liegt es nun an Xhaka, seinen Teil zu einer zufriedenstellenden Saison 2021/2022 für den Verein, für das Team und für die Fans beizusteuern. Beim 0:2 zum Saisonauftakt gegen Aufsteiger Brentford lieferte der Basler zumindest einen disziplinierten Auftritt ab: keine Fouls begangen und folglich keine Gelbe Karte abgeholt.

Während der FC Arsenal bei der Personalie Xhaka erfolgreich war, bekundet er mit dem Rest des Personals Probleme: Pierre-Emerick Aubameyang, der Xhaka in der letzten Saison als Captain abgelöst hat, soll sich laut der Presse mit Trainer Mikel Arteta streiten und seinen Abgang forcieren. Der Trainer wiederum ruft dauernd nach Verstärkungen und steht nach dem Verpassen eines Europa-Cup-Platzes als Tabellenachter 2020/21 gehörig unter Druck. Ob Arsenal wirklich wieder an vergangene, bessere Zeiten anknüpfen kann, darf deshalb bezweifelt werden. Was aber sicher ist: Dank dem Vertrauensbeweis Arsenals durch die Vertragsverlängerung und die Gehaltserhöhung steht ein zufriedener Xhaka in der internen Vereinshierarchie wieder weit oben. William Kong

Xhaka und Arsenal – wird diese Ehe doch noch glücklich? Ja, Arsenal ist Xhaka mit der Vertragsverlängerung entgegengekommen. Nun muss ein zufriedener Xhaka nur noch seinen Teil zu einer befriedigenden Saison beitragen. Nein, zwischen den Arsenal-Fans und Xhaka ist einfach zu viel passiert. Der Schweizer hat es verpasst, den Schwung aus einer starken EM für den Absprung zu nutzen. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Nein: Xhaka hat die Chance verpasst, den Schwung aus der EM für den Wechsel zu einem grossen Club zu nutzen.

Die Bilder von Granit Xhaka gingen um die Welt. In der Mitte eines rot-weissen Kreises schwor der Captain sein Team auf die entscheidenden Minuten gegen den Weltmeister ein. Entschlossener Blick, starke Worte, feurige Leidenschaft – ein geborener Anführer. Xhaka war der überragende Mann einer überzeugenden Schweizer EM-Mannschaft. Doch während sich die Überfiguren der anderen Viertelfinalisten nach dem Turnier wieder Real, PSG, Bayern oder Juve anschlossen, um sich auf eine Champions-League-Saison vorzubereiten, gings für den Basler zurück zu Arsenal. Einem Club, der den Ansprüchen eines Xhaka nicht mehr genügt.

Klar, der Name ist ein grosser. Die Gunners gehörten über Jahre zur Crème de la Crème im Mutterland des Fussballs. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Die vergangene Saison beendete Arsenal in der Premier League auf dem achten Platz. Die Königsklasse ist weit weg, der russische und arabische Geldrausch hat die Londoner in der englischen Hierarchie nach unten gespült.

Xhaka aber hat seinen Vertrag trotzdem bis 2025 verlängert. Das könnte romantisch sein. Clubtreue ist etwas, wofür Fans einen Spieler schon mal zur Ikone hochstilisieren. Doch dafür ist zwischen dem früheren FCB-Spieler und den Arsenal-Anhängern zu viel vorgefallen. Ironischer Jubel bei der Auswechslung und nicht weniger als 1374 Beleidigungen auf Twitter innerhalb eines Monats, wie eine britische Firma herausgefunden hat. Wenig überraschend also, dass die Vertragsverlängerung Xhakas in den sozialen Medien nicht auf Begeisterung stiess. Sie zeige, wie tief dieser Club gefallen sei. Sie sei eine Bankrotterklärung, ein solcher Spieler gehöre nicht ins Arsenal-Trikot. Wahre Liebe sieht anders aus.

Dabei gab es im Sommer ja diesen Flirt mit einer italienischen Verlockung. Die AS Roma soll am 28-jährigen Basler Interesse gezeigt haben. Ein gewisser José Mourinho will dort für einen neuen, glänzenden Anstrich sorgen. Der «Blick» hat vor dem Fanshop in Rom bereits junge Roma-Fans befragt: «Wir lieben Xhaka», sagte ein Junge. Und ein anderer ergänzte: «Er wäre der beste Spieler, den wir kriegen könnten.» Das klingt doch nach einer vielversprechenden Beziehung.

Granit Xhaka aber hat die Chance verpasst, den Schwung aus der EM für den Wechsel zu einem grossen Club zu nutzen. Stattdessen bleibt er nun in London. Zum Auftakt in die neue Saison gabs eine 0:2-Niederlage gegen das wenig glanzvolle Brentford. Vor der Partie wurde ein Arsenal-Fan mit einer dreijährigen Stadionsperre belegt, weil er in den sozialen Medien zu Gewalt gegen Xhaka aufgerufen hatte. Auch mit neuem Vertrag scheinen sich die Dinge in London kaum verändert zu haben. Fabian Löw

Fehler gefunden?Jetzt melden.