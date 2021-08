Rotblau weltweit – Xhaka kann sich nicht bremsen, Jevtic kommt immer mehr in Fahrt Der Mittelfeldspieler von Arsenal sieht Rot, sein Trainer Mikel Arteta steht in der Kritik. Darko Jevtic hingegen könnte es kaum besser laufen. Alles, was ihm noch fehlt, ist ein Aufgebot. Tobias Müller

Für Granit Xhaka war es die vierte direkte Rote Karte in der Premier League. Foto: Catherine Ivill (Keystone)

England

Drei Spiele, drei Niederlagen, null Tore: Schlechter hätte die Premier-League-Saison für Arsenal nicht beginnen können. Zuletzt kamen die Gunners gegen Manchester City unter die Räder und verloren 0:5. Einen grossen Anteil daran hatten Granit Xhaka, der beim Stand von 0:2 die Nerven verlor und mit gestreckten Beinen in einen Zweikampf gegen Joao Cancelo stieg. Dafür sah er zu Recht die Rote Karte. Es war bereits die vierte direkte Rote in der Premier League für den Mittelfeldspieler. Mohamed Elneny kam für Arsenal dann auch noch zum ersten Einsatz in dieser Saison, doch auch der Ägypter konnte in den 45 Minuten nichts an der Pleite ändern. Die Londoner «Times» titelte nach der dritten Niederlage in Serie knackig: «No Plan, no fight – patience is on the wane for Mikel Arteta». Die Geduld der Anhänger und Clubbesitzer schwindet also für den Trainer. Keine Kritik ist derzeit beim FC Liverpool angebracht. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann bisher zweimal und erreichte zuletzt gegen Chelsea ein 1:1. Mohamed Salah erzielte dabei den Treffer für sein Team.

Russland

Nach seinen Abenteuern in Polen und Österreich scheint sich Darko Jevtic bei Rubin Kasan in der höchsten russischen Liga eingelebt zu haben. Der offensive Mittelfeldspieler verpasste in der vergangenen Meisterschaftssaison nur fünf Spiele, und sein Vertrag wurde bis 2024 verlängert. Beim 1:1 gegen Khimki erzielte Jevtic zuletzt zudem einen sehenswerten Weitschusstreffer. Offenbar haben die jüngsten Leistungen des 28-Jährigen so beeindruckt, dass er sogar eine Option für das Kader der Schweizer Nationalmannschaft war. Dies jedenfalls berichtete der «Blick», bevor das Aufgebot am vergangenen Freitag bekannt gegeben wurde. Am Schluss hat es Jevtic nicht in die Auswahl geschafft. Doch wenn er weiterhin konstant solide Leistungen abruft, ist die Wahrscheinlichkeit intakt, dass er bald schon zum Debüt im A-Nationalteam unter Murat Yakin kommen wird.

Belgien

In der Jupiler Pro League war es in den letzten Monaten, na ja, überschaubar spannend. Der FC Brügge dominierte die Meisterschaft von Anfang bis Ende. Und mittendrin stand Eder Balanta, der in der Verteidigung und im defensiven Mittelfeld zur festen Grösse wurde. Der Meister-Titel war schon lange vor Saisonende Tatsache. Und auch die aktuelle Spielzeit begann vielversprechend, doch zuletzt setzte es für Brügge eine deftige Klatsche ab: Gegen KAA Gent ging man 1:6 unter. 90 Minuten im defensiven Mittelfeld mit seinen Teamkollegen dauerüberfordert war: Eder Balanta.

Neu auch in der höchsten belgischen Liga auflaufen wird Dereck Kutesa. Der Genfer Flügelspieler war zuletzt bei Stade Reims in der Ligue 1 nicht mehr glücklich, insgesamt absolvierte er in zwei Saisons 42 Partien und erzielte nur zwei Tore. Nun soll bei Zulte Waregem alles ein wenig besser werden, der Club hat ihn ausgeliehen und besitzt eine Option für eine fixe Übernahme. Und der Start war schon mal nicht schlecht: In der ersten Partie kam Kutesa zu einem 15-minütigen Teileinsatz, das reichte für einen Assist beim 2:0 gegen Oostende.

Frankreich

Bisher noch nicht in die Saison gestartet ist Jonas Omlin. Zwar läuft die Ligue 1 bereits seit drei Wochen und hat sein Club Montpellier zweimal verloren, doch der Torhüter muss sich weiter gedulden. Nachdem Omlin in der letzten Saison nur einmal aufgrund einer Rotsperre sowie einmal kurz verletzt fehlte, sitzt er nun schon seit vier Partien auf der Tribüne. Grund: eine Sprunggelenkverletzung, die er sich während der Vorbereitung auf die EM zugezogen hat. Sein Club geht jedoch davon aus, dass ihre Nummer 1 in den nächsten Tagen zurückkehren wird. Bisher nicht zu einem Einsatz reichte es Xherdan Shaqiri bei Lyon. Beim 1:0 gegen Nantes sass der Flügelspieler 90 Minuten auf der Bank.

Deutschland

Nach dem 4. Schlussrang in der vergangenen Saison spielt Wolfsburg in der Bundesliga weiterhin konstant stark und startete perfekt in die neue Spielzeit: drei Spiele, drei Siege, Tabellenführung. Renato Steffen stand dabei dreimal in der Startformation, nachdem er 2020/21 die letzten zehn Runden sowie die EM aufgrund einer Verletzung verpasst hatte. Beim 1:0 am Wochenende gegen Leipzig bereitete er den einzigen Treffer des Tages vor. Ebenfalls als Vorbereiter setzten sich Silvan Widmer und Jean-Paul Boëtius bei Mainz in Szene. Beim 3:0 gegen Greuther Fürth gelang beiden Ex-Baslern je ein Assist.

