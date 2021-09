Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Xhaka auf Dünger, Bonsai-Burger – und ein bisschen Schilf Beim 0:0 gegen Karabach finden sich beim FC Basel die guten Leistungen – angeführt von Heinz Lindner – hinten. Schwach ist, was angreifen sollte. Oliver Gut , Dominic Willimann

Wouter Burger spielt wie eine gedüngte Variante von Taulant Xhaka – oder umgekehrt. Foto: Murad Orujov (Freshfocus).

Heinz Lindner: 6

Je länger die Partie dauert, desto wichtiger wird der Goalie. Was gleich bleibt: In allen Aktionen ist Lindner sicher – ob er mit dem Kopf klärt (35.), schnell gegen Vesovics platzierten Diagonalschuss abtaucht oder reflexstark Sheydaevs Kopfball übers Tor lenkt.

Sergio Lopez: 3,5

Er hat schon bewiesen, dass er als Rechtsverteidiger auch ein Faktor in der Offensive sein kann. An diesem Abend in Baku jedoch ist er das nicht. Und im Spiel gegen den Ball, da hat der Spanier Momente, in denen er seine Position nicht hält.