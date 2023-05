Gastronomie – Wyniger-Gruppe eröffnet neue Eventlokalität im Klybeck In den Räumlichkeiten der ehemaligen Novartis-Kantine wurde nicht nur eine zusätzliche Produktionsstätte, sondern auch eine Veranstaltungsfläche für die Öffentlichkeit geschaffen. Dorothea Gängel

Die ehemalige Kantine von Novartis soll zukünftig für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Foto: Dominik Plüss

Am Freitag durften Medienvertreter anlässlich der Eröffnung des Veranstaltungsorts Klybeck 610 durch die zur Wyniger-Gruppe gehörenden Ryago AG einen ersten Blick in die neu renovierten Räumlichkeiten werfen. Die ehemalige Ciba-Kantine WKL-610, die 1967 eröffnet wurde, gehört zu den Ikonen der Basler Industriegeschichte. Hier – an der Gärtnerstrasse 2 – wurden zur Mittagszeit einst bis zu 4000 Menschen verpflegt, zuletzt auch die Mitarbeitenden der Novartis.

Umbau kostete 1,5 Millionen Franken

In nur fünf Monaten Umbauzeit ist aus dem ehemaligen Speisesaal im ersten Obergeschoss ein neuer Veranstaltungsort entstanden. Stolz präsentierte Lukas Zeitman, Geschäftsführer der Ryago AG, den historischen Raum, dem durch ein frisches Farb- und Lichtkonzept, einen neuen Boden sowie andere innenarchitektonische Details neues Leben eingehaucht wurde.

Die Möglichkeiten der Nutzung der Räumlichkeit sind vielfältig. Foto: Dominik Plüss

Die Kosten für den Rückbau der Kantine und die Renovierung beliefen sich auf 1,5 Millionen Franken. Hier sollen in Zukunft Ausstellungen, Bankette, Quartiersfeste oder Hochzeiten stattfinden. Den Anfang macht bereits die Kunstmesse Volta Basel, die vom 12. bis zum 18. Juni dort stattfinden wird.

Für Zeitman ist das Klybeck 610 in mehrfacher Hinsicht ein Gewinn. «Wir waren mit unseren Produktionskapazitäten in der Systemgastronomie an der Grenze», sagt er. Das Unternehmen verfügt bereits über zwei Standorte, von denen aus Seniorenheime, Spitäler und Schulen beliefert werden. «Die neue Lokalität eignet sich zudem aufgrund der guten Verkehrsanbindung optimal für unsere Zwecke.»

Lars Klotz, Betriebsleiter Ryago AG, Christian Mutschler, CEO Rhystadt AG, Raphael Wyniger, Inhaber der Wyniger-Gruppe, sowie Lukas Zeitman, GF der Ryago AG (von links). Foto: Dominik Plüss

Nun sei man auch in der Lage, grössere Veranstaltungen durchzuführen. Der offene Raum misst 1500 Quadratmeter und hat eine Deckenhöhe von etwa fünf Metern. Je nach Verwendungszweck und Einrichtung bietet er Platz für bis zu 950 Personen. Die Ryago AG beschäftigt heute 110 Mitarbeitende, bis Ende 2023 sollen 40 Arbeitsplätze dazukommen.

Christian Mutschler, CEO der Rhystadt AG, der das Gebäude gehört, ist froh, mit der Ryago AG einen langfristigen Partner gefunden zu haben, der den Raum der Öffentlichkeit zugänglich machen wird und einen Beitrag zur Entwicklung des Quartiers leistet. «Es hat einige Mitbewerber für den Standort gegeben», so Mutschler. «Doch mit der Ryago AG haben wir ein Unternehmen gefunden, das sämtliche Voraussetzungen für die komplette Nutzung der Infrastruktur erfüllt.»

Raphael Wyniger, Geschäftsführer und Inhaber der Wyniger-Gruppe, die auch in den Bereichen Hotellerie und Gastronomie aktiv ist, stärkt mit der neuen Lokalität den Geschäftsbereich Catering und Veranstaltungen. Dieser ist neu unter der Marke Wyniger Events zusammengefasst.

