Renaturierung für 40’000 Franken – WWF will Sissle in Eiken vor dem Austrocknen schützen Im vergangenen Sommer wurde ein 200 Meter langer Abschnitt der Sissle vom WWF Aargau renaturiert. Von den umgesetzten Massnahmen profitiert auch die Fauna. Linus Schauffert

Auch 2015 war die Sissle stellenweise komplett ausgetrocknet. Archivfoto: Alexandra Wey (Keystone)

Trockenheit wird für Flüsse immer häufiger zum Problem. So auch für die Sissle, die bei Sisseln in den Rhein mündet. Im letzten Sommer führte sie an gewissen Teilen des Bachlaufs überhaupt kein Wasser mehr. Und auch schon in Jahren zuvor, beispielsweise 2018 und 2015, trocknete der Bach stellenweise vollkommen aus.