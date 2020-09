Kolumne – Wut, Verständnis und ein Rat: Im Zug mit einer Klima-Aktivistin Die ehemalige SP-Ständerätin Anita Fetz trifft auf dem Heimweg zwei Klima-Kämpferinnen. Und sie macht sich Sorgen, dass die Bewegung zu schnell zu grosse Erfolge will. Anita Fetz

Jetzt handeln: Die Klima-Aktivisten wollen nicht Jahrzehnte auf die Politik warten müssen. Jürg Spori

Ich sitze im Zug nach Basel und sinniere über die letzten Tage. Natürlich war es nur eine Frage der Zeit, bis die Klimabewegten nach dem Corona-Schock wieder auf ihre Forderungen aufmerksam machen. Sonst hätten sie ja ihre Ziele aufgegeben. Und dafür gibt es keinen Grund. Im Gegenteil: Halb Kalifornien brennt, das Arktis-Eis schmilzt rasant, der Regenwald in Brasilien wird rabiat zerstört, in Sibirien herrschten im Sommer noch nie gekannte Tropentemperaturen, in Mitteleuropa, also auch in der Schweiz, herrscht seit drei Jahren eine grosse Trockenheit. Kurz, der Klimawandel ist da und zwar bedrohlich nahe.