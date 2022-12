«No Thank You» von Little Simz – Wut tut gut Die britische Rapperin hat ein Album gegen die Musikindustrie geschrieben. Es ist ihr bislang bestes. Jonas Wagner

«Alle machen Geld mit meinem Namen – nur ich nicht», sagt Rapperin Little Simz. Foto: Karolina Wielocha

Und dann war das Album plötzlich da. Keine Single-Auskopplungen vorab, keine Werbekampagne, keine Musikvideos, lediglich einige wenige Social-Media-Posts kurz vor dem Überraschungsrelease, der auch noch auf einen Montag fiel und nicht, wie selbst bei unangekündigten Veröffentlichungen üblich, auf einen Freitag. Man hat das Prinzip zuletzt immer öfter erlebt, allerdings eher bei Grosskünstlern – Drake, Kanye –, in etwas anderer Form bei Beyoncé, diese Liga. Und immer hatte es etwas von Kampfansage, auch an die Branche, mehr aber wohl an die Konkurrenz: Eure Regeln gelten für uns nicht mehr.