Machen Sie den Fotovergleich – Wurde Basel in den letzten 130 Jahren verschönert oder verschandelt? In der Freien Strasse und am Marktplatz wurden ganze Häuserzeilen abgerissen, um Platz zu schaffen. Auch sonst hat sich die Basler Innenstadt stark gewandelt. Eine optische Zeitreise. Dina Sambar

Die Eingriffe waren brutal. Eine prächtige Geschäfts- und Einkaufsmeile schwebte den Baslern vor. Doch dafür war die Freie Strasse einfach zu schmal. Also wurden kurzerhand 49 Häuser abgerissen und die Strasse um 12 Meter verbreitert. Der Marktplatz sollte modernisiert werden und das neu erweiterte Rathaus besser zur Geltung kommen. Dafür wurde ein ganzes Geviert plus eine mittelalterliche Häuserzeile dem Erdboden gleichgemacht. Einige Jahrzehnte zuvor hatte man bereits die Stadtmauer geschliffen, um Platz für die wachsende Bevölkerung zu schaffen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Basel radikal modernisiert. Seither wird immer irgendwo gebaut – wenn auch nicht mehr ganz so extrem.

Erneuerung und Modernisierung sind unumgänglich. Doch wurde Basel dabei verschandelt oder verschönert? Machen Sie sich selbst ein Bild. Der Heimatschutz Basel stellt in seinem neuen Führer «Basel gestern – Basel heute» 18 aktuelle Fotos den Lichtbildern von anno dazumal aus der gleichen Perspektive gegenüber. Wir haben neun dieser Orte für Sie herausgepickt. Bewegen Sie den Schieberegler, um die Bilder zu vergleichen.

Haus zum Sodeck, Freie Strasse

1896, kurz nachdem die Verbreiterung der Freien Strasse begonnen hatte, baute Rudolf Linder an der Ecke zur Barfüssergasse den neuen Firmensitz seines Bauimperiums: das «Haus zum Sodeck». Es sollte 80 Jahre überleben. «1976 wurde dieses eindrückliche Bauwerk trotz massiver Proteste aus der Bevölkerung abgebrochen», ist in der Broschüre des Heimatschutzes Basel zu lesen. Der Nachfolgebau von Marcus Diener greife mit seinen Asymmetrien und Brüchen auf Inspirationen durch das alte Sodeck zurück und sei mit seinen Überraschungseffekten und der Materialvielfalt ein origineller postmoderner Bau, der jedoch nicht über den Verlust des Altbaus hinwegtrösten könne.

Freie Strasse

Diese Fotos zeigen den oberen Teil der Freien Strasse auf der Höhe der Barfüssergasse und der Bäumleingasse. Hier erkennt man gut, wie viel schmaler die Einkaufs- und Geschäftsstrasse damals war. Heute sieht man von diesem Standort aus bis hinunter zum Rathaus. Früher endete der Blick beim Basiliskenbrunnen von Melchior Berri. Passend zum Thema gibt es auch auf dem aktuellen Bild der Freien Strasse eine Baustelle.

Zunfthaus zu Rebleuten

Auch das Zunfthaus zu Rebleuten musste der Verbreiterung der Freien Strasse weichen. Auf dem alten Foto sehen Sie jedoch den ersten Nachfolgebau, kurz bevor dieser ebenfalls abgerissen wurde. Der Grund für den Abriss: Das Gebäude war laut der Zunft den wirtschaftlichen Ansprüchen der modernen Zeit nicht mehr gewachsen, und die finanzielle Belastung für die Zunft wurde immer grösser. Deshalb vergab die Zunft das Land im Baurecht. Heute steht dort das Gebäude, in dem sich bis vor kurzem der Herren-Globus befand. Dieser Entscheid habe zu Kontroversen bis in den Bürgerrat geführt, schreibt die Zunft. Doch der Baurechtsvertrag gebe ihr die nötigen finanziellen Freiheiten.

Tramhäuschen, Barfüsserplatz

1895 sattelte Basel von Pferdeomnibussen auf das erste elektrische Trämmli um. Natürlich brauchte es dazu auch Tramhäuschen. Das Jugendstil-Stationsgebäude am Barfi wurde 1900 eröffnet, und hatte sogar einen eigenen Namen: Reeseanum (zu Ehren des Regierungsrates und Architekten Heinrich Reese). «In den ersten Betriebsjahren befand sich dort ein kleiner Trambahnhof mit diversen Spurwechseln», schreibt der Heimatschutz. Seitlich war ein Kiosk angebaut. 1947 wurde das Reeseanum abgebrochen und durch einen Neubau mit Flachdach ersetzt. Dieser steht auch nicht mehr. Das aktuelle Tramhäuschen wurde 2001 eröffnet.

«Basel gestern – Basel heute» Infos einblenden Die Vorher-Nachher-Bilder und ein Teil der Informationen stammen aus dem neuen Stadtführer «Basel gestern – Basel heute», der vom Schweizer Heimatschutz (SHS) und dem Heimatschutz Basel herausgegeben wurde. Darin werden aktuelle Fotografien den exakten Aufnahmepunkten der historischen Bilder gegenübergestellt. Die Broschüre «Basel gestern – Basel heute» kann kostenlos bei Basel Tourismus am Steinenberg 14 abgeholt werden. Infos unter www.heimatschutz-bs.ch

Barfüsserplatz

Das alte Tramhäuschen Reeseanum auf dem Barfüsserplatz war genau genommen auch schon eine grosse Erneuerung. Auf diesem Bild von 1880 steht es noch nicht. Der Barfüsserplatz wurde zu jener Zeit noch als Markt genutzt. Der Brunnen wurde seither um 180 Grad gedreht. Die Gebäude, in denen sich der Braune Mutz und der Stadthof befinden, gab es damals nicht. Sie wurden erst Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut. Ansonsten ist die «mittelalterlich bestimmte Silhouette» des Barfi laut Heimatschutz bis heute erhalten.

Hotel Storchen, Fischmarkt

Es war purer Luxus. Dank einer eigenen Dampfmaschine konnte das Hotel Zum Storchen als einziges Haus am Platz mit elektrischem Licht für all seine 100 Gästezimmer aufwarten. Eine Zentralheizung hielt die Gäste warm, und im Hof plätscherte ein Springbrunnen. Die Gäste konnten sich auch im mit Palmen ausgestatteten Wintergarten bewirten lassen. Doch 1953 war Schluss mit Opulenz und Lebenslust. Heute steht hier ein Gebäude, das gegensätzlicher nicht sein könnte: der schmucklose Bau des Finanzdepartements.

Stadttheater, Steinenberg

Da, wo heute der Tinguely-Brunnen plätschert, stand früher ein neubarocker Bau aus dem Jahr 1909, in dem sich das Theater befand. Dieser wurde weggesprengt, nachdem das heutige Stadttheater fertiggestellt worden war. Laut Heimatschutz wurde so die Einheitlichkeit des Stadtbildes unwiederbringlich geschädigt. Auch durch den Tinguely-Brunnen und die gepflanzten Kastanienbäume werde diese unübersehbare Lücke nicht ausgeglichen.

Haus zum Ehrenfels, Freie Strasse

Sieben Monate lang bereiste Emanuel La Roche mit seinem Freund Alfred Sarasin-Iselin den Orient. Deshalb wusste er genau, was zu tun ist, als er den Auftrag erhielt, die Fassade des Hauses zum Ehrenfels für das «Magazin Oriental» des Dekorateurs Adolf Bakkié-Kleinguti zu gestalten. Die aktuelle Fassade aus dem Jahr 1928 versprüht nicht mal mehr einen Hauch von Verspieltheit. Sie ist gradlinig, rational und entspricht laut dem Heimatschutz den «strengen Idealen der Bauhauszeit».

Dina Sambar

