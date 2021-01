Besonderes Arbeitslosenprojekt – Wundertüte gegen Langeweile Eine Überraschung für jeden Tag: Mit dem Quaralender kann man Quarantänebetroffenen die einsame Zeit etwas versüssen. Stephanie Weiss

Sozialarbeiter Hans-Georg Heimann (rechts) füllt zusammen mit einem Arbeitslosen Quaralender-Säcke ab. Darin befinden sich für Quarantänebetroffene Produkte, mit denen man etwas herstellen kann. Foto: Dominik Plüss

Wen es wegen Corona in Quarantäne verschlägt, hat die Gelegenheit, seine eigenen vier Wände etwas genauer zu studieren und der Langeweile zu frönen. Dabei können sich die zehn Tage ganz schön in die Länge ziehen. Deshalb hat der Verein Soziale Ökonomie Basel zusammen mit einer Gruppe Arbeitsuchender den Quaralender ins Leben gerufen. Damit kann man Menschen in Quarantäne eine Freude bereiten. Das Ganze soll soziale und nachhaltige Kriterien erfüllen, so der Anspruch.

Auf die Idee kam Sara Lötscher, als ihre schwangere Schwester eine Quarantäne verpasst bekam. Um sie in ihrer Einsamkeit zu trösten, schickte ihr Lötscher, die bei der Kontaktstelle für Arbeitslose arbeitet, jeden Tag eine kleine Aufmerksamkeit – in Anlehnung an einen Adventskalender. Da diese Idee gut ankam, keimte diese rasch zum Projekt Quaralender aus. «Als Sara mit dieser Idee kam, dachten wir nicht lange nach, denn damit konnten wir den Arbeitslosen ein kleines Einkommen ermöglichen», sagt Hans-Georg Heimann, der in den neu bezogenen Räumlichkeiten in Kleinhüningen mit zwei Helfern die braunen Papiertaschen mit allerlei Leckerem und Unterhaltsamen füllt. «Weil der Mittagstisch der Kontaktstelle für Arbeitslose nicht mehr stattfinden kann, fallen wichtige Momente des sozialen Kontakts weg und auch die Möglichkeit, ein Zusatzeinkommen zu vermitteln.»