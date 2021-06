Nach dem Nein zur Tramverlängerung – Wunden lecken im Prattler Einwohnerrat Kritik und Selbstkritik werden laut, nachdem das Baselbieter Stimmvolk den Ausbau des 14er-Trams nach Salina Raurica verworfen hat. Christian Fink

Hier wird vorerst kein 14er-Tram fahren: Salina Raurica bei Pratteln. Foto: Roland Schmid

Deutlicher hätte das Nein der Baselbieter Stimmberechtigten nicht ausfallen können: keine Verlängerung des 14-er-Trams nach Salina Raurica. Wie die Zukunft von Salina Raurica Ost aussieht, ist völlig unklar.

Nicht nur kantonal wurden die Planungen abgelehnt, auch die Prattler selbst sprachen sich gegen den Ausbau des Tramverkehrs aus – so deutlich, dass man sich fragen muss, ob der Gemeinde- und Einwohnerrat an der Bevölkerung vorbeipolitisiert.

Es sei eine Niederlage der «organisierten Politik», sagt Benedikt Schmidt, Fraktionsmitglied der Grünen und Unabhängigen und Vizepräsident der Entwicklungskommission, gegenüber der BaZ: «Ich finde es gut, dass man darüber abstimmen konnte.»

Wie das der Souverän getan habe, sei sicher nicht so, wie es sich viele vorgestellt hätten. Auch nicht Schmidt. «Ich dachte mir, dass das Tram es schwierig haben wird in Pratteln. Dass es nun gerade so heftig herausgekommen ist» – Pratteln votierte mit rund 65 Prozent der Stimmen dagegen – «habe ich nicht erwartet.»

Bebauungspläne nicht vom Tisch

Selbstkritisch zeigt Einwohnerrat Andreas Seiler, Mitglied der gemeinsamen Fraktion von CVP und FDP: «Wir haben es mit dieser Vorlage nicht geschafft, der Bevölkerung näherzubringen, weshalb wir dies wollen und welches die Vorteile sind», sagt der Präsident der Entwicklungskommission.

Das Nein sei sowohl ein Nein gegen die Tramverlängerung wie auch gegen die Bebauungspläne von Salina Raurica. Das habe sich «aufsummiert».

In der Sitzung des Einwohnerrats zeigte sich auch Gemeindepräsident Stephan Burgunder «enttäuscht» über das Resultat der Abstimmung. Der Gemeinderat sei überzeugt, dass das 14er-Tram ein «wichtiger und effizienter Verkehrsträger der Region» sei und die Verlängerung «für die Entwicklung der gesamten Region wichtig gewesen wäre».

Aufgrund des hohen Nein-Anteils hat er nun entschieden, die laufenden Planungen zu Salina Raurica Ost vorerst nicht weiterzuverfolgen und auf Eis zu legen.

Das noch nicht überbaute Teilgebiet von Salina Raurica Ost bleibt also grün. Vorerst jedenfalls. Vom Tisch sind die Bebauungspläne nicht. «Der Planungsprozess wird eine gewisse Zeit dauern, bis man bauen kann. Wird dieser ausgesetzt, dauert es nochmals länger», so Seiler.

Suche nach mehrheitsfähigen Lösungen

Doch irgendwann dürften die Pläne wieder aufs Tapet kommen. Denn «stadtnaher Wohn- und Geschäftsraum ist sehr gefragt». Und es sei nachvollziehbar, dass alle Grundeigentümer da mitmachen wollen.

Deshalb sei es gut, dass man verschiedene Projekte im Köcher habe. Davon gibt es in Pratteln derzeit einige. Wie es mit Salina Raurica weitergeht, ist auch nach vier Jahren «Eiszeit» jedoch höchst ungewiss. Wie sich die Politik die Entwicklung vorstelle, habe man gewusst, sagt Schmidt. «Jetzt ist es anders gekommen.»

Nun müsse nach mehrheitsfähigen Lösungen gesucht werden, was schwer werden dürfte. Denn das Nein sei wohl «primär ein Nein gegen Salina Raurica, weniger gegen das Tram gewesen».

Legislaturziele Prattelns

Wie und wohin sich Pratteln in den kommenden Jahren bewegt, war auch Thema im Hinblick auf die politische Gesamtplanung. Konkret ging es um die Perspektiven «Pratteln in zehn Jahren» und die «Legislaturziele 2021 bis 2024». Diese wurden von der Entwicklungskommission zusammen mit dem Gemeinderat erarbeitet.

Darin finden sich neun «Perspektiven» und Sätze wie diese: «Pratteln ist ein attraktiver, gepflegter und sicherer Wohn- und Begegnungsort für Jung und Alt mit unterschiedlicher Herkunft und vielfältigen Kulturen und sorgt für Ausgewogenheit beim Bevölkerungswachstum.» Oder: «Pratteln gestaltet seine Entwicklungsgebiete aktiv und ganzheitlich und verfügt über gut durchmischte, lebendige, optimal erschlossene, durchgrünte und klimaangepasste Quartiere mit Vorzeigeprojekten für Wohnen, Arbeiten und Freizeit.»

Für den Parteilosen Paul Dalcher klingt das zu theoretisch und emotionslos. Das habe «keinen Inhalt». Er stellte deshalb einen Rückweisungsantrag. Unterstützt wurde er von Patrick Weisskopf von der Fraktion der Grünen und Unabhängigen. Zumal auch die Legislaturziele etwas blutleer klängen.

Dalcher nannte ein Beispiel für Ziele, die in den kommenden vier Jahren umgesetzt werden sollen: «Wir evaluieren die Sozial- und Wohnraumsituation als Grundlage einer aktiven und gezielten Wohnpolitik für eine ausgewogene Bevölkerungsdurchmischung.»

Um sich eine genauere Vorstellung darüber machen zu können, was das heisst, wünschte sich Weisskopf griffigere Formulierungen. Eine Rückweisung biete die Chance, nachzuliefern, argumentierte er.

Der Einwohnerrat lehnte den Antrag jedoch deutlich ab, zumal die dazugehörigen Unterlagen durch den Gemeinderat erst noch erarbeitet und geliefert werden.

