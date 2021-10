Wegen Impfangebot an Schulen – Wütende Eltern drohen Baselbieter Beamten Die Gesundheitsdirektion Baselland will sich im Gegensatz zur Stadt Chur nicht von aggressiven Impfgegnern erpressen lassen. Katrin Hauser

Am 24. August hat der Bund die Impfung für 12-Jährige freigegeben. Foto: Keystone

Demnächst können sich Kinder ab 12 Jahren an Baselbieter Schulen gegen Corona impfen lassen. Noch sind nicht einmal die Briefe an die Eltern verschickt, die über das Angebot informieren. Die Behörden haben aber bereits eine Handvoll Drohmails erhalten, wie Mediensprecher Rolf Wirz von der Baselbieter Gesundheitsdirektion bestätigt. Es handelt sich dabei ausdrücklich um Schreiben von Eltern, die im Kanton wohnhaft sind und deren Kinder in die betroffenen Schulen gehen – nicht um allgemeine Zuschriften von Impfgegnern. Ein Absender drohte Wirz, er werde «nicht aufhören, ihn zu plagen», sollte dieses Angebot tatsächlich kommen.