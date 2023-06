An der Design Miami 2023 – Würden Sie sich das ins Wohnzimmer stellen? Die Nebenmesse für Gestaltung präsentiert vom 13. bis 18. Juni Interieur und Dekor für den grossen Geldbeutel. Raphaela Portmann

Leiter (Galerie Kreo), Stuhl (Galerie Friedman Benda), Lampe (Galerie Maria Wettergren): An der Design Miami kommen Alltagsgegenstände künstlerisch daher. Fotos: Nicole Pont

Normalerweise empfängt einen an der Design Miami Basel, im Erdgeschoss der Messehalle 1, eine riesige Kunstinstallation. Etwa ein interaktiver Lichterteppich von Rafael Lozano-Hemmer (2022) oder pulsierende Blütenköpfe von Studio Drift und Sou Fujimoto (2021). Die eigentliche Designausstellung befand sich jeweils im ersten Stock. Nicht so in diesem Jahr.